Hřib (Piráti): My si veřejnoprávní média vzít tedy nenecháme

Děkuji pane předsedající. Dámy a pánové, já předtím než tedy se dostanu k tomu, co jsem chtěl říct, bych se asi chtěl stručně vyjádřit k tomu, co tady zaznělo od pana premiéra z tohohle místa. Protože my jsme se teda v první řadě dozvěděli, že opozice lže a to nám tady od tohohle pultíku řekl pan premiér, který je opakovaně soudem uznaným lhářem. Možná by se měl zamyslet pan premiér nad tím, co říká, zvláště když tady řekl tedy, že neví o žádných kauzách ANO. Já bych třeba o pár kauzách věděl, tak nevím, jestli to mám tady i dneska připomínat. Abychom si klasicky tady projeli ten seznam těch vašich kauz od deníčků pana Faltýnka přes brněnskou Stoku, jak vám odvedli ty primátory několika statutárních měst, ať už je to Chomutov, pan Hrabáč – nomen omen – potom ten druhý, co tam byl za ním, jméno si nepamatuju, pardon, byl tam moc krátce, potom je Charvát z Pardubic, že jo, další to už je u soudu. Potom vám odvedli, vlastně rovnou odsoudili pana Krkošku, to byl váš hejtman za ANO v Moravskoslezském kraji, potom Havířov, tam vám odvedli nějakou velkou část vedení radnice. Potom ve Středočeském kraji, tam máte tu kauzu s azbestem, jak ten váš radní zamořil les, to je škoda za tuším 2 miliardy nebo nevím teďka přesně za kolik ani. Ono je to obtížný počítat a držet vůbec přehled o všech těch vašich kauzách. Oni se objevují jako na běžícím pásu. Takže těch kauz je opravdu hodně, co tady zvládáte vyvádět každou chvíli. A vlastně držíte i rekord těch nejvíce obviněných představitelů municipalit za 12 měsíců po sobě jdoucích. Tak to je takový rekord, kterým byste se asi neměli moc chlubit.
No, ale spíš bych se chtěl stručně vyjádřit k některým jiným lžím pana Babiše, které tady zase zvládl vyplodit. Tak především v momentě, kdy se tady pochlubil nemocnicí v Rychnově nad Kněžnou, že Alena Schillerová zajistila peníze.
Prosím vás pěkně, vaše ministryně financí zajistila houby s octem. Vy jste byli jenom jedni z mnoha, co tam dorazili, do Rychnova nad Kněžnou, vyfotili se tam, něco slíbili a nic jste s tím neudělali, protože ty peníze pro tu nemocnici v Rychnově nad Kněžnou ve skutečnosti zajistil nakonec Ivan Bartoš, a to ve spolupráci s tehdejším náměstkem hejtmana pro investice Pavlem Bulíčkem. To byl taky náš politik nebo respektive je náš politik, zatímco vy jste se tam přivedli akorát vyfotit a udělali jste pro to kulový. Akorát jste to udělali dvakrát. Udělali jste to nejdřív, když jste byli ve funkci v předchozím volebním období a teď jste se tam přijeli vyfotit znovu u toho, co odpracoval někdo jiný. Já potom tady můžu najít článek o té nemocnici samotné, jak o ní psali a referovali média, abychom si to přímo teda mohli tady ocitovat, jak to teda vlastně bylo.
Mám tady článeček, jak to tedy reálně bylo. (Hledá v materiálech.) Je to článek z deníku, Rychnovský deník, tady: Bartoš potvrdil příslib 300milionové dotace na modernizaci rychnovské nemocnice. Přečtu jenom ten perex, aby to bylo stručné, když tak si to můžete dohledat. Už léta čeká rychnovská nemocnice na nový pavilon urgentní péče a modernizaci, ale stavět se ještě nezačalo. V minulosti dostali zástupci kraje i nemocnice příslib 300milionové dotace od státu – a ne jednou, jo. Takže předtím než tam přijel váš pan Babiš, tak ještě před vámi tam byli jako další a jiní, kteří taky přijeli, vyfotili se, slíbili a neudělali vůbec nic, stejně jako vy. Pokračuju v citaci: ale dosud nepřišla. Jo, to je ten právě rozdíl. Takže až díky Ivanu Bartošovi, který byl první, který pro to reálně něco udělal, na rozdíl od vaší ministryně financí, která se tam přijela vyfotit, naslibovat a udělala pro to kulový, tak nemocnice v Rychnově nad Kněžnou tedy nakonec se skutečně modernizovala, ale rozhodně ne díky vám. Ale tedy oceňuji tu drzost pana Babiše sem přijet a vyfotit se u něčeho, na co ani nesáhl. Tak já když se v Praze fotím, tak já se fotím u věcí, na kterých jsem byl, když se tam klepalo kladívkem, mám odpracováno na tom, když se prosazovala ta stavba, když jsme to dávali do rozpočtu a potom samozřejmě jsem u toho, když se stříhá ta páska. Tak teďka budeme stavět třeba, respektive otvírat ten Dvorecký most, že jo, tak tam jsem klepal na základní kámen jako primátor, jako náměstek jsem tedy dohlížel na tu stavbu a teď budeme stříhat tu pásku. Nebo Štvanická lávka, to je úplně stejný příklad, taky hezká architektura. No, anebo ta Trojská lávka, která spadla za vlády ANO v Praze. Tak tu jsme stihli postavit, ještě když jsem byl primátor. To je takové jako specifikum, to se stihlo dříve. To se stalo takovým symbolem té neschopnosti ANO vládnout v Praze. Ale bychom mohli pokračovat, jo. Ale to je ten rozdíl mezi námi a vámi.
Potom by chtěl pana premiéra vyvést z omylu. On tady říkal, že zavedli jste regulaci marží. Pane premiére, vy jste nezavedli regulaci marží. Vy jste zavedli regulaci tou maximální cenou. To je trošku rozdíl. A ono je to poznat v tom, když vy si myslíte, že zavádíte regulaci marží, tu vaši předpokládanou maximální marži dosadíte do toho svého vzorečku, který neumíte ani používat, pak ještě neumíte počítat a vyjde vám nesmysl, kvůli kterému potom zavírají ty pumpy, protože nemůžou prodávat to, co draze nakoupili, pod cenou. A to nejsou jako nezávislé pumpy nebo pumpy Pirátů, jak jsem to tady zase slyšel, zase tu představu, že jste to zase podělali a můžou za to Piráti. Prosím vás, pumpa, která přestala kvůli vaší regulaci maximální cenou nikoliv regulaci marží, maximální cenou prodávat naftu, byla pumpa děčínského Dopravního podniku mimo jiné také. A kdo má primátora v Děčíně? No, samozřejmě ANO. Takže opět jako vždycky, vy jste to podělali, můžou za to Piráti.
Možná by bylo načase, abyste zkusili trošku přijmout to, že když prostě něco poděláte, že za to můžete vy, což je mimochodem ten důvod, proč je teď ta mimořádná schůze navrhována s těmi čtyřmi tématy. Protože pan premiér se tady ptal, proč je tam tolik témat. No, je tam tolik témat, protože jste toho už stihli hodně zvorat. Tak to je v principu ten důvod, proč je tam hodně témat. Vy jste první vláda, fakt si myslím, že první od revoluce, možná i před revolucí, to je jedno, první v celé historii tady po pádu habsburské monarchie, které se podařilo za asi tři měsíce dostat tady do ulic čtvrt milionu lidí kvůli tomu, jak to vořete. To je rekord. To se podle mě nikomu jinému tady nepodařilo, takovýmhle způsobem to zvorat. Tak proto se tady bavíme na už tuším třetí mimořádné schůzi.
Pan premiér se nechal slyšet, že prý snížil inflaci. Prosím vás pěkně, vždyť vy jste stáli na počátku toho, když jste roztáčeli tu inflační spirálu. Vždyť přece vy jste byli tady ve vládě, váš premiér Babiš byl tady u moci, když jste zrušili superhrubou mzdu a podle všech ekonomů, kteří tomu rozumí, na rozdíl od vás, jste tímhle odstartovali tu vlnu zdražování. To jste byli vy tady. A tu odpovědnost nesejmete tím, že tady u toho vám svítilo ještě třeba SPD nebo někdo jiný, protože vy jste měli premiéra. Takže vy jste ti, kdo za to nesou primární odpovědnost.
Pan premiér tady řekl, že zvládl covid. On asi žije v nějaké paralelní galaxii. Co těch 40 000 mrtvých? To si fakt děláte srandu. Já bych fakt měl na vašem místě aspoň trošku úctu k těm pozůstalým, kteří tady zůstali po tom vašem řádění. To je fakt neuvěřitelná nehoráznost, co předvádíte. Zvládl jsem covid. Já jsem měl bohužel tu smůlu, že jsem byl primátor našeho hlavního města, naší největší samosprávy zrovna v době, když vy jste tady zvládali ten covid. Vždyť to bylo neuvěřitelné. Naprosto nesmyslná opatření, která jste ráno vyhlásili, večer už jste to rušili. Neuvěřitelný Babišův chaos a výsledek byl ten, co jsem říkal. To je fakt jako neuvěřitelné, jak vy se snažíte tu realitu překrucovat. (Poznámka z levé části sálu: Nevíš, o čem mluvíš.) No, bohužel vím, protože já jsem byl ten, kdo řešil tu situaci z pozice naší největší samosprávy. A samozřejmě ano, ta velká města jsou nejnáchylnější k šíření epidemií tohohle typu, kapénkově přenášené viry, protože tady máme metro, třeba MHD, pochopitelně, to jo. Ale my jsme zaváděli opatření, která na rozdíl od těch vašich dávala smysl. Já jsem byl první primátor v Evropě, který zavedl roušky v metru. To bylo opatření, které se respektovalo, protože všichni chápali, proč tady je. Vy jste zaváděli opatření, kterým nikdo nerozuměl. Vy jste chtěli, aby ty roušky lidi nosili, když běhají venku v lese sami. Vždyť to je úplně absurdní nesmysl. A nenechali jste si poradit od odborníků. To bylo takové to – a ti, co měli přijít, nepřišli, že jo. A tehdy jsem tedy zažil, jak funguje mikromanagement pana Babiše v praxi. A bylo to zoufalé a bohužel kvůli tomu umírali lidi. A skutečnost, že vy tady teďka lžete o tom, že to bylo nějak jinak, že jste to zvládli, no, nezvládli. To je prostě další pomníček té vaší neschopnosti vládnout, stejně jako ta zbořená, respektive zhroucená Trojská lávka, kde se zranili čtyři lidi mimochodem, kvůli vaší neschopnosti.
Proč nefungovala V4? No, prosím pěkně, tak V4 nefungovala kvůli tomu, že vládl v Maďarsku pan Orbán, který například poskytl azyl tomu – teďka nevím, jestli to byl náměstek nebo ministr té polské vlády předchozí za Právo a spravedlnost, jak tam vládla, a ten utekl do Maďarska a dostal tam politický azyl, protože ho v Polsku začali honit kvůli nějaké korupční kauze. Tak to byl jeden z důvodů, proč nefungovala V4. Kvůli kamarádovi vašeho premiéra, Viktorovi Orbánovi nefungovala V4. To je jako první zásadní problém. Taky v tom hrálo trošku roli to, že tedy pan Viktor Orbán byl člověk, který vlastně jednal tady jako pátá kolona Ruska, což se třeba taky jako nelíbilo úplně těm Polákům. Asi k tomu měli nějaké důvody, já nevím, historické, třeba srovnání Varšavy se zemí, nebo Katyň, nebo já nevím, prostě furt něco měli. Tak možná se zkuste trošku zamyslet nad těmi věcmi, zalistujte v dějepise a ty věci vám třeba dojdou.
Další, že prý ČT nikdo nekontroluje. No, tak v momentě, kdy do těch rad tlačíte lidi, kteří tam způsobili škody, tak to je potom jako složité, že by to tam někdo kontroloval. Místo renomovaných osobností, které mají kvalifikaci, tam prostě tlačíte nějaké destrukční loutky. No, tak to potom jako není divu, že je ta situace tam složitá.
Potom, co mě pobavilo asi nejvíc, je, že střet zájmů neexistuje a ta částka taky nesouhlasí. Tak to si myslím, že je skutečně legendární výrok, který asi vejde do dějin internetových memů, protože to je přece nehoráznost. Vždyť tady regulérně existují rozsudky soudů, dokonce i Ústavního soudu, že Andrej Babiš měl ten střet zájmů.
Stále ještě má vrátit těch sedm a něco miliardy korun z těch neoprávněných dotací nezákonných zakázek. Teď se opět Andrej Babiš snaží obejít ten zákon, zase už mu to odborníci rozcupovali. Je zjevné, že se zase blíží problém a vydáváte se tou maďarskou cestou. A připomenu, že v Maďarsku jeden z důvodů, proč vyhrál ten opoziční lídr, byl i ten důvod, že Maďarsko má zaseknuty ty evropské dotace právě kvůli těm čachrům, co tam s nimi dělal Viktor Orbán.
No, ale pojďme na to, co jsem vlastně sem původně přišel říct.
Měli bychom si uvědomit že je za pět minut dvanáct, jo, 11.55, za pět dvanáct, nejvyšší čas. Nejvyšší čas řešit tu situaci, a proto jsme svolali tuhletu mimořádnou schůzi. Protože potraviny, energie, pohonné hmoty, bydlení, to jsou všechno věci, bez kterých to prostě jaksi v životě nejde. A tyhle věci jsou teď neúnosně drahé, ty ceny letí nahoru a mnozí si je už prostě nemůžou dovolit.
Zatímco premiér téhle země tady předstírá, že rozumí běžným lidem, přitom je to normální oligarcha, který se musí vyfotit pokaždé, když náhodou vleze do MHD, tak ti skuteční lidé téhle země tady čekají, až si budou moci dovolit natankovat plnou, jo. A to je realita českých rodin, mladých lidí, ale i seniorů, kteří počítají každou korunu, pane premiére, nepřítomný. A co dělá ta vaše vláda? No, ta vláda nedělá nic, aspoň nic tedy smysluplného, zejména nic smysluplného z pohledu ekonomiky, u které jste se teda holedbali, jak vystřelí do astronomických výšin hned, jak se dostanete k moci. No, tak vystřelilo, jo. Pokud jste tedy mluvili o těch cenách, ty tedy fakt vystřelily, proto jsem tady v úterý navrhoval ten bod Pane premiére, už je líp, nebo to ještě budete nějak zlepšovat?
Protože čelní představitelé téhle vládní koalice by si měli přiznat jednu věc. Andreji Babiši, Tomio Okamuro, Petře Macinko, přestaňte se konečně schovávat před tou tvrdou realitou. Vy jste prostě selhali. Selhali jste na celé čáře. Lidi dneska čelí tomu, že se zdražují základní věci, jejich výplaty to přestávají stíhat. Energie, potraviny, bydlení nebo doprava, jo, všechno to zdražuje, ten tlak je stále silnější. A spousta z toho je samozřejmě z důvodu nějaké krizové situace. Za to samozřejmě vláda nemůže, pokud si odmyslím to, jak jste tady mávali těmi červenými čepičkami při inauguraci Trumpa, protože jeho íránské dobrodružství tu situaci způsobilo, tak jistě, nicméně za vládou tohleto nejde. Ale ten absolutně amatérský a chaotický přístup k tomu, jak tu situaci řešit, to už za vámi jde, protože lidi oprávněně čekají, že stát bude jednat rozumně a předvídatelně.
Jenomže místo toho tady vidíme zase ten klasický Babišův chaos, mikromanagement a kroky, které tu situaci prostě zhoršují. A dobře je to vidět na těch pohonných hmotách. Takže vláda přišla s opatřeními, jak cenu snížit. Údajně. Jenomže jste špatně nastavili ty limity a díky tomu některé čerpací stanice prostě přestaly prodávat naftu, jo, třeba i ta v tom Dopravním podniku v Děčíně, kde vy máte toho primátora. A logicky tak lidi nejenom že žádnou výraznou úlevu nepocítili, ale ani nevědí, co mají čekat ten další den nebo nedej Bože za týden, protože prostě jenom vyvoláváte chaos. A navíc tohle vaše v uvozovkách řešení pomáhá jenom některým, a to tedy zrovna ne těm, co tu pomoc potřebují, protože zákazníci citliví na cenu si prostě i dříve jezdili natankovat mimo dálnici, a to je jediné místo na té dálnici, kde ty ceny díky vašemu opatření reálně klesnou. Takže ten, kdo už dřív tankoval mimo dálnici, tak neušetří reálně vůbec nic, tomu ta vaše opatření nijak nepomáhají, pokud čerpají do toho benzin, jo. Takže nejvíc jste pomohli na dálnicím s naftou. Tak tu tam tankují primárně kamiony, které pochopitelně mimo tu dálnici budou sjíždět obtížně, tak to nejsou ale často naši lidi, to jsou nějací projíždějící přepravci, prostě jede Turek, ne tady tenhle (ukazuje na místo v lavici patřící poslanci Turkovi), ale ten prostě z Turecka, a veze něco do Berlína, jo. Nechápu úplně, proč zrovna tedy jste se rozhodli pomáhat Turkovi, proč nepomůžete radši našim lidem.
Protože to zdražování se neomezuje jenom na ty pohonné hmoty. Vyšší ceny dopravy se začínají propisovat do potravin i do dalších věcí. Zdražují suroviny, hnojiva, výroba, jo, a to se projeví v příštích měsících stále víc. Takže proto říkáme, že je za pět minut dvanáct. Ještě opravdu není pozdě, aby ten stát začal konečně fungovat pro místní obyvatele a ne jenom pro hrstku vyvolených. Aby se tedy zkrotily ceny, narovnal trh, ochránila se férová konkurence, zatočilo se s korupcí a hlavně aby se nestalo to, že na tom zdražování zase začnou nějací lidi vydělávat a někdo se tady napakuje.
My jsme připravili Manifest energetické bezpečnosti s konkrétními opatřeními. Opatření číslo 1: Stát vrátí peníze z nadvýběru DPH lidem, jo, to, co vybíráte navíc teď díky těm drahým pohonným hmotám, tak tohleto vrátíte lidem. Takže za měsíc je to nějakých, řekněme, 1,5 miliardy „baj voko“, ono to kolísá samozřejmě, tak tyhle peníze, abychom vrátili lidem nějakým jednoduchým způsobem, třeba formou slevy na daních a podobně. Další: Snížit DPH na základní potraviny a hygienické potřeby, čerstvé maso, těstoviny, luštěniny, ovoce, zelenina, rýže, třeba i menstruační potřeby, jo, protože to prostě tvoří významnou položku v rozpočtech těch rodin, o kterých se tady bavíme, které tu pomoc doopravdy potřebují. Takže to my navrhujeme v konkrétním paragrafovém znění. Ty naše návrhy jsou načteny do systému. Tady můžeme schválit program, hned v tom prvním bodě, který je o tom zdražování, můžeme to tam dát, hned to tady odhlasovat, a bude hotovo. Opravdu pomůžeme těm lidem, kteří si tady pomoc zaslouží, dáme jim ty peníze z nadvýběru DPH a oni sami se rozhodnou, na co ty peníze využijí. To znamená, dáme lidem více svobody.
To jsou konkrétní návrhy. Já jsem s nimi oslovil pana premiéra i klíčové ministry téhle vlády, paní Schillerovou, pana Havlíčka, a odpověď nepřišla. Takže když vy říkáte, že chcete spolupracovat, tak to jsou jenom kecy. My tady máme konkrétní návrhy připravené ve spolupráci s odborníky, které jsou v paragrafovém znění. A můžeme je hned schválit, okamžitě. A jakmile vy tedy přestanete řešit jenom svoje vlastní problémy a svůj vlastní byznys tady premiéra Babiše, tak my jsme připraveni se o tom s vámi bavit, jak skutečně pomůžeme lidem v téhle zemi, protože vám je to zcela zjevně úplně šumafuk.
To bohužel není všechno. Kromě toho je nutné myslet i na budoucnost. Vyřešit tu aktuální situaci je samozřejmě důležité, ale je nutné myslet i na budoucnost. Proto ta naše opatření se věnují i budoucnosti. Je potřeba podpořit úspory, úspory energie. Je potřeba zajistit domácí zdroje energie a je potřeba investovat do infrastruktury tak, abychom měli tu energii třeba snadno dostupnou ze zahraničí, protože tím se taky ušetří, protože bude více konkurenční prostředí. My budeme méně závislí na fosilních palivech. To je důležité v dlouhodobém horizontu. Samozřejmě vy jste se vydali opět opačným směrem. Naopak jste tady zrušili osvědčený projekt Nová zelená úsporám, a ticho po pěšině. To je ale přesně opačná věc, než co potřebuje naše země. Proto jsme říkali, že my si tady můžeme vybrat, že jeden den budeme chodit pozpátku, ale vy táhnete celou naši zemi nazpět a není to dobrovolné. Ti lidé si nemůžou vybrat. To je prostě bohužel něco, co dopadá na celou naši zemi.
My chceme, abychom snížili tu závislost na těch vnějších vlivech, abychom nebyli závislí na tom, jak se zrovna vyspí oranžový pán v Bílém domě, u kterého jste tady mávali červenými čepičkami při jeho inauguraci. My chceme, aby naše země byla skutečně energeticky suverénní. Tohle je tedy věc, ke které směřují ta naše opatření a jsme připraveni o tom s vámi jednat, protože to je důležité pro peněženky lidí v naší zemi, ale i pro tu důvěru lidí ve stát.
Zároveň se totiž nemůžeme tvářit, že se tady nic neděje v oblasti bezpečnosti, protože v době, kdy tady bezpečnostní experti mluví o reálných hrozbách vůči Evropě, tak co děláte vy? Vy zpomalujete investice do naší obrany, armádě chybí desítky miliard v rozpočtu. Dokonce i ministr Zůna, zde přítomný pan ministr, napsal do toho komentáře, do toho kapitolního sešitu, že s tímhletím rozpočtem není schopná armáda splnit ty capability targets pro NATO, a to jak ty z toho roku 2021, tak ani ty z roku 2025. Podepsán generál, ministr Zůna, jo? Tak zkuste trošku jako věnovat aspoň pozornost lidem, se kterými sedíte ve vládě, kteří vám říkají, že vy vlastně podrážíte nohy bezpečnosti naší země.
Kromě toho tím také poškozujete naši důvěryhodnost v očích spojenců. To je další problém, protože ta bezpečnost není něco, co by se dalo řešit ze dne na den. Tu buďto berete vážně, anebo ne. Buďto do ní dlouhodobě investujete, anebo ji podkopáváte. Takže my chceme, aby to Česko bylo spolehlivým partnerem v NATO i v Evropě. Aby lidi měli jistotu, co se dělá. A že máte nějaký plán, jo? A stejně vážná je ta situace i okolo dotací evropských, protože kvůli krokům téhle vlády reálně hrozí, že Česko přijde o dotace, o miliardy korun, které mají jít na rozvoj téhle země nebo na služby pro naše lidi. Evropská komise už teďka upozorňuje na ty problematické zákony, co tady tlačíte, samozřejmě bez řádného připomínkového procesu a tak podobně, ale je zajímá hlavně ten výsledek a ten výsledek je ten, že vy místo respektování pravidel hledáte prostě způsoby, jak to celé obejít. Odmítáte řešit střet zájmů u přidělování dotací, a přitom už teď řešíme, jak ty miliardy, které byly v minulosti čerpány neoprávněně, bude premiér vracet. Takže premiér má hrát fér, chránit budoucnost rodin a mladých lidí a ne riskovat peníze nás všech kvůli těm vlastním zájmům. Protože naše ambice je, aby naše země fungovala pro rodiny, mladé lidi, aby tady viděli svoji budoucnost a dnes vidíme, že se to prostě neděje. Takže proto je potřeba změnit přístup, začít řešit ty konkrétní problémy a vrátit lidem jistotu, že stát stojí na jejich straně a my jsme připraveni jednat a hledat ty řešení. A teď je na vládě, jestli k tomu přistoupí stejně. My jsme Piráti, my máme takový specifický přístup k tomu kopírování, takže ty naše návrhy nebojte, my to nemáme patentovaný, to můžete klidně vzít a normálně to můžete třeba vydávat za svoje. My se jako nebudeme úplně zlobit, když to pomůže lidem v naší zemi. (Ukazuje materiál.)
Ostatně s několika návrhy jste to takhle historicky udělali. No co, hlavu jsme vám neurvali. Tak my vás v tom podpoříme, když začnete pomáhat lidem této země konečně čím smysluplným, místo toho Babišova chaosu. Ty naše návrhy jsou nahrané v systému, stačí to odhlasovat.
Jako by ta šílená bezpečnostní situace a krize ve světě nestačily. Tak my musíme kvůli Babišovi, Okamurovi a Macinkovi řešit i ten rozvrat demokratických institucí, třeba teď těch veřejnoprávních médií. Vládní koalice tady mlžila měsíce ohledně toho, jak si konkrétně představují reformu financování veřejných médií, že měsíce jsme kolem tady tohohle důležitého tématu sledovali takový nedůstojný tyátr. A teď samozřejmě je to tedy konečně venku, pan ministr Klempíř konečně vylezl s tím svým návrhem a jak se dalo očekávat, je to samozřejmě to nejhorší, co vůbec mohlo být. Je to přesně ta varianta, před kterou jsme celou dobu výslovně varovali a potom tady přede mnou vystoupí pan ministr tělocviku Boris Šťastný s tím, že Motoristé nikdy neměli v programu nic k poplatkům. To je naprosto neuvěřitelné. Tak já vám s dovolením Motoristé, zde převážně nepřítomní tedy, přečtu, co vy jste měli vlastně v programu, abyste si to připomněli.
V kapitole Veřejnoprávní média a koncesionářské poplatky máte napsáno ještě teď vám to tam visí, jo, se na to můžete podívat. Nechceme, aby veřejnoprávní média byla financována přímo ze státního rozpočtu, tím by se stala vládními. No, já s vámi souhlasím. Já s vámi naprosto souhlasím. Vy to tady máte v programu, jo. To je jenom škoda, že jste si to nepřečetli, jo, jak jste chtěli ohlídat toho Babiše, jste to měli na těch billboardech. Možná, že by bylo občas dobrý trošku to po sobě číst, jo, třeba někdo, kdo vás volil, by si fakt mohl myslet, že chcete ohlídat Babiše, což se vám tedy nepodařilo ani u rozpočtu, ani u ničeho jiného. Ale když si tam už napíšete to, že nechcete, aby veřejnoprávní média byla financována přímo ze státního rozpočtu, tak bylo dobrý, aby váš ministr nepředkládal návrh, že veřejnoprávní média budou financována ze státního rozpočtu. A když už to tedy váš ministr dělá, tak by bylo dobrý, aby druhý ministr nepřišel s tím, že jste to nikdy neměli v programu, když si to každý může ověřit na tom internetu v dnešní době, že potom jste prostě za lháře, oprávněně.
Ten návrh pana ministra Klempíře má několik zásadních problémů. Jedním z nich je také to, že se tedy překotně snižuje rozpočet České televize a Českého rozhlasu o miliardu, respektive půl miliardy. Od vedení obou institucí jsme ostatně už slyšeli, že to bude velice problematické, že to omezí jejich činnost, ale pojďme si tedy říct, jak konkrétně. Protože v České televizi by muselo přijít o práci nějakých 300až 400 lidí, musela by se omezit domácí produkce. U Českého rozhlasu by muselo dojít k rozpuštění sítě zahraničních zpravodajů, omezení regionálního vysílání. No, ale o to asi tak nějak jde, viďte, pane předsedo Okamuro, prostřednictvím pana předsedajícího. A dalším problémem je to, že navrhovaný způsob financování stanovuje přesnou částku rozpočtu veřejnoprávních médií, to vytváří přímou vazbu mezi rozhodováním politiků a rozpočty České televize a Českého rozhlasu a způsobuje prostě přímou závislost.
Kde je nějaká záruka, že tuto částku v příštím rozpočtu médiím vláda vůbec přiklepne? A tato závislost tady není. Takže to je v demokratické zemi špatně, tak špatně, jak jen to může být špatně, protože bez nezávislých médií tady neexistuje kontrola moci a bez kontroly moci nemůže fungovat férový stát. To jsme ostatně viděli v Maďarsku, a jak totiž víme, že koalice třeba v dalším roce nepřijde se snížením toho rozpočtu pro veřejnoprávní média. No a pak v dalším ještě s dalším snížením. Jak můžeme vědět, že vládní politici tady nebudou vytvářet tlak na ty média, na Českou televizi, že jim třeba nebudou vyhrožovat snížením rozpočtu, když se jim nebude něco líbit v tom vysílání. A my jsme od počátku říkali, že pokud je cílem koalice zrušit koncesionářské poplatky, tak existují modely, jak to udělat, aby zároveň zůstala zachována ta nezávislost médií, jo? Jenomže to vy byste potom nemohli tlačit na tu podobu toho zpravodajství. Takže to by nebyl ten model, který vy byste chtěli.
My Piráti tedy návrh, který představil ministr Klempíř, v žádném případě nepodpoříme a vyzýváme vládu, aby ten návrh přepracovala tak, aby skutečně respektoval nezávislost veřejnoprávních médií ve spolupráci s odborníky, ve spolupráci s opozicí i ve spolupráci s těmi médii samotnými. Protože to, co jinde správně připravují roky, tak není možné, aby to nahradila nějaká upachtěná verze sepsaná tady Otou Klempířem někde na koleně v koutě. A i kvůli té ochraně médií se na Letné sešlo čtvrt milionu lidí. A odboráři i zaměstnanci veřejnoprávních médií hlásí, jsou připraveni se za ČT i Český rozhlas postavit a my jsme tedy připraveni taky a vyzýváme všechny tyto lidi. Teď je ten čas, teď je za pět minut dvanáct s tím něco udělat a nenechat si nezávislá veřejnoprávní média zdevastovat před očima.
My si veřejnoprávní média vzít tedy nenecháme. Rozhodně ne. My se za ně postavíme spolu s vámi. Takže my budeme veřejnoprávní média bránit ze Sněmovny všemi dostupnými prostředky. Pane Babiši, pane Okamuro, tu hru na opozici a koalici, kterou jste si v minulém volebním období tak oblíbili, tady můžou hrát dva, jo? A my jsme s opozicí v tomhletom jednotní, protože ty veřejnoprávní média si zničit nenecháme ani dneska, ani zítra, ani nikdy jindy. Díky. (Potlesk z řad Pirátů.)
