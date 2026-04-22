Hřib (Piráti): Posíláme Evropské komisi nové podklady ke střetu zájmů Agrofertu

Zároveň rozšíří svá trestní oznámení o nové skutečnosti týkající se nevymáhání neoprávněně vyplacených dotací v celkové výši 7,5 miliardy korun. Podle Pirátů nelze přehlížet podezření, že stát znovu ustupuje zájmům mocných na úkor veřejnosti, malých podnikatelů, rodinných farem i obcí.
Podle zveřejněných informací má ministr Šebestyán v tomto týdnu oznámit, že Zemědělský fond začne znovu přidělovat dotace koncernu Agrofert a že v této věci nejsou porušována pravidla ke střetu zájmů. Piráti však upozorňují, že podle nezávislých expertů je opak pravdou a Agrofert na dotace s ohledem na evropské finanční nařízení ke střetu zájmů nárok nemá. Evropská komise se věcí zabývá i na základě podnětu europoslankyně Markéty Gregorové, na který Piráti nyní navážou novými podklady reflektujícími aktuální vývoj.
„Pokud se skutečně potvrdí, že se znovu otevírá cesta k dotacím pro Agrofert, navzdory vážným pochybnostem o střetu zájmů, nepůjde o žádnou technickou změnu ani administrativní detail. Bude to jasný politický signál, že se pravidla znovu ohýbají ve prospěch mocných. Proto posíláme Evropské komisi doplnění k našemu podnětu a budeme trvat na tom, aby byla věc důsledně prošetřena,“ říká předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Piráti současně upozorňují i na druhou rovinu celé kauzy – podle zveřejněných informací Zemědělský fond nemá v plánu důsledně vymáhat miliardy korun, které stát vyplatil v rozporu s pravidly. Právě nevymáháním nezákonných dotací se již zabývají české i evropské instituce na základě předchozích podání Pirátů. Nové poznatky chtějí Piráti nyní doručit jak evropskému žalobci, tak Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.
„Ze 7,5 miliardy korun neoprávněně vyplacených dotací se podle dostupných informací začalo vymáhat jen naprosté minimum. Úřady nemají jasný harmonogram, nemají plán ani časovou osu. A mezitím běží čas a hrozí promlčení. To je naprosto nepřijatelné. Pravidla musí platit pro všechny stejně – nejen pro malé podnikatele a běžné občany, ale i pro miliardáře v politice. I proto budeme naše trestní oznámení rozšiřovat o nové skutečnosti a předáme je příslušným českým i evropským institucím,“ uvádí Ivan Bartoš.
„Tohle je přesně ten typ politiky, proti kterému Piráti od začátku vystupují. Veřejné peníze mají sloužit lidem, ne politicky propojeným holdingům. Kde je plán pro rodiny, pro mladé, pro dostupné bydlení, pro regiony, pro budoucnost? Pokud stát místo toho znovu toleruje systém výjimek pro vyvolené, je to návrat ke starým pořádkům, který odmítáme,“ doplňuje Zdeněk Hřib.
Piráti informují, že doplnění podnětu Evropské komisi zašlou v návaznosti na aktuální vývoj v nejbližší době. Současně předají nové podklady také institucím, které se zabývají nevymáháním národních i evropských dotací.
