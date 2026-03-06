Hřib (Piráti): Máme tu ještě chronicky nemocné pacienty

Jo. Já děkuji paní poslankyni Němečkové Crkvenjaš za tu připomínku toho, že ten rozdíl oproti roku 2012, kdy se přerozdělovaly peníze mezi pojišťovnami a dneškem, je skutečně v tom rozdílu v tom přerozdělování zdravotního pojištění. Jen bych si dovolil trošičku poupravit systém stoprocentního přerozdělení zdravotního pojištění. Tady máme od roku 2005 nebo možná 2006, ale já myslím, že to, co ona myslela, že se zavádělo v mezičase, bylo PCG, které tedy ještě více upřesnilo nebo zlepšilo ten systém kompenzace rizika. Jenom pro ty z vás, kdo v tom nejsou tak kovaní, jak funguje naše zdravotnictví, tak v podstatě skutečně jde o to, že dřív od toho roku 2005 se začalo přerozdělovat to pojistné stoprocentně, předtím se přerozdělovalo nějakých, tuším, 60 procent nebo tak nějak a přerozdělovalo se to podle věkových indexů, to znamená, pojišťovna dostala nejvíc za buď lidi, kteří byli jako v těch vyšších věkových skupinách, anebo za hodně malé děti, kdy to čerpání té zdravotní péče je objektivně nákladově nejvyšší. Ale tento systém by byl fajn, akorát že potom tady máme ještě chronicky nemocné pacienty, kteří prostě v těch jednotlivých věkových kohortách vždycky konzumují té péče víc než ti, kteří jsou tak nějak jako zdraví, což poznáte tím, že neberou žádné léky na chronické choroby, takže se přidává k tomu ten mechanismus PCG, neboli Farmasi Cost Group, (?) což je o tom, že vy víte, kolik lidí tam bere třeba inzulin.
Ty jsou dražší, protože jsou diabetici a opět se to jako přerozděluje ještě přesněji, to znamená, ano, od toho roku došlo k výraznému zlepšení toho mechanismu přerozdělení tak, aby více kompenzoval rizika mezi pojišťovnami, ale nebylo to zavedení stoprocentního přerozdělení. Díky. (Předsedající: Čas.)
