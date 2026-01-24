Hrnčíř (SPD): Lipavského neziskovky? Není divu, že na české občany nezbylo

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke konci penězovodu pro vyprané neziskovky.

Hrnčíř (SPD): Lipavského neziskovky? Není divu, že na české občany nezbylo
LIPAVSKÉHO MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHAZOVALO DESÍTKY AŽ STOVKY MILIONŮ NA NESMYSLNÉ PROJEKTY. Není divu, že na české občany nezbylo!

“Zážitkovým učením k aktivnímu občanství v Moldavsku“, „Ekologická transformace těžebních oblastí Arménie“, či „Posílení kapacit srbských nezávislých médií v informování o výzvách zelené transformace“. To je výčet jen několika názvů projektů z Programu transformační spolupráce 2025 administrovaného ministerstvem zahraničních věcí.

Neziskové organizace si v něm dle materiálu, který má redakce k dispozici, rozdělily více než 60 milionů korun (!!!). Nynější ministr Petr Macinka mluví dokonce o "možná stovkách milionů", které byly od českých daňových poplatníků poslány na nejrůznější projekty, nad jejichž názvy a účelem kroutí hlavou.”

A přesně tak, jak stojí v programovém prohlášení vlády, v těchto projektech nezůstane kámen na kameni. Slíbili jsme, že zamezíme tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus.

Neziskové organizace mohou prosazovat své politické názory, ale nikoli z peněz daňových poplatníků.

Bývalý ministr zahraničních věcí Lipavský prý vzkazuje, že se mu ze slibovaných škrtů na ministerstvu “chce zvracet”.

Mně je naopak nevolno z toho, že za minulé vlády bylo na všechny a na všechno, jen na vlastní obyvatele ne! Těm se naopak zvedaly daně, snižovaly  důchody a škrtaly odečitatelné položky. Takže já se škrty samozřejmě souhlasím!

