Hrnčíř (SPD): Lipavského neziskovky? Není divu, že na české občany nezbylo

LIPAVSKÉHO MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHAZOVALO DESÍTKY AŽ STOVKY MILIONŮ NA NESMYSLNÉ PROJEKTY. Není divu, že na české občany nezbylo!
“Zážitkovým učením k aktivnímu občanství v Moldavsku“, „Ekologická transformace těžebních oblastí Arménie“, či „Posílení kapacit srbských nezávislých médií v informování o výzvách zelené transformace“. To je výčet jen několika názvů projektů z Programu transformační spolupráce 2025 administrovaného ministerstvem zahraničních věcí.
Neziskové organizace si v něm dle materiálu, který má redakce k dispozici, rozdělily více než 60 milionů korun (!!!). Nynější ministr Petr Macinka mluví dokonce o "možná stovkách milionů", které byly od českých daňových poplatníků poslány na nejrůznější projekty, nad jejichž názvy a účelem kroutí hlavou.”
A přesně tak, jak stojí v programovém prohlášení vlády, v těchto projektech nezůstane kámen na kameni. Slíbili jsme, že zamezíme tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus.
Neziskové organizace mohou prosazovat své politické názory, ale nikoli z peněz daňových poplatníků.
Bývalý ministr zahraničních věcí Lipavský prý vzkazuje, že se mu ze slibovaných škrtů na ministerstvu “chce zvracet”.
Mně je naopak nevolno z toho, že za minulé vlády bylo na všechny a na všechno, jen na vlastní obyvatele ne! Těm se naopak zvedaly daně, snižovaly důchody a škrtaly odečitatelné položky. Takže já se škrty samozřejmě souhlasím!
PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.
