Ministryně Schillerová: Nebudu tlačit nelogicky něco na sílu

12.03.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Projev na 10. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. března 2026 k novele zákona o dani z příjmu

Ministryně Schillerová: Nebudu tlačit nelogicky něco na sílu
Foto: Repro ČT
Popisek: Alena Schillerová

Teď, vážené dámy a vážení pánové, přicházím právě s tím doprovodným zákonem, o kterém jsem hovořila, ve vztahu k předcházejícímu tisku. Takže, já si ho dovolím stručně představit.

V návaznosti na návrh nového zákona o účetnictví mi dovolte představit vám návrh zákona, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví mění některé zákony a zrušuje zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, takzvaný změnový zákon k novému zákonu o účetnictví.

Návrh změnového zákona k novému zákonu o účetnictví reflektuje změny vyvolané návrhem zákona o účetnictví v navazujících zákonech napříč právním řádem. Zákon o účetnictví je základním právním předpisem v oblasti účetnictví, na který navazuje řada odvětvových právních předpisů, které pracují s účetními informacemi, instituty a účetní terminologií. Přijetí nového zákona o účetnictví proto vyžaduje provést ve všech dotčených zákonech odpovídající úpravy tak, aby tyto právní předpisy mohly na zákon o účetnictví smysluplně navazovat i nadále. Návrh změnového zákona k novému zákonu o účetnictví je výsledkem spolupráce všech rezortů, které jsou gestory zákonů obsažených ve změnovém zákoně.

Návrh změnového zákona k novému zákonu o účetnictví obsahuje terminologické změny v téměř 150 navazujících zákonech, vyvolaných změnami účetních pojmů a institutu v návrhu zákona o účetnictví, věcné nebo koncepční změny, především zákona o daních z příjmu a zákona o oceňování majetku. Tak, a tady je ten zakopaný pes.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • místopředsedkyně vlády
Já si dovolím nejdřív říct, že novela zákona o daních z příjmu v rámci změnového zákona reflektuje rozšíření použití mezinárodních účetních standardů v účetnictví, umožňuje jejich použití také při určení základu daně. Reaguje na změny oceňování v účetnictví, prohlubuje vazbu výpočtu daně z příjmu na účetnictví poplatníků a odstraňuje stávající nesoulady, čímž přispívá ke zjednodušení procesu stanovení daně z příjmu.

K novele zákona o dani z příjmu - to vyplynulo z debaty s odbornou veřejností, kterou jsem vedla, o které jsem hovořila před chvílí - byly zaznamenány výhrady části odborné veřejnosti. Aby mohly být tyto výhrady řádně zohledněny prostřednictvím pozměňovacího návrhu, tak požádám - jako u toho předcházejícího tisku - z důvodů, které jsem vysvětlila i tady o prodloužení lhůty o 60 dnů.

Pro přiblížení problémů, které byly vytýkány změnovému zákonu, tak hlavní výhrady jsou: Nejasnosti spojené s pojetím daňové hodnoty, nutnost precizace, vyjasnění přechodných ustanovení, nutnost vyjasnit řešení v oblasti obchodního majetku, nutnost vyjasnění nového pojetí leasingu a investic a zhodnocení cizího majetku. Velmi stručně uvádím, ale doznala jsem po té debatě, která nebyla úplně krátká, že bez komplexního pozměňovacího návrhu to prostě nemůžeme s čistým svědomím pustit dál. Neděláme to pro sebe. Děláme to pro podnikatele, pro odbornou veřejnost a tak dále. Takže musí oni s tím být v pořádku. Nebudu tlačit nelogicky něco na sílu proti nim. 

Ještě si dovolím říct, že je tam také novela zákona o oceňování majetku, v rámci změnového zákona upřednostňuji oceňování tržní hodnotou za současného zachování stávající možnosti oceňování pro odvětvové předpisy, odstraňuje stávající výkladové obtíže, podrobněji artikuluje principy jednotlivých metod oceňování a přináší administrativní úsporu zavedením možnosti převzetí reálné hodnoty z účetnictví při stanovení tržní hodnoty. Takže tolik stručně ke změnovému zákonu, který se už povedl méně.

Takže to tady je potřeba si úplně upřímně přiznat a napravit to. Pracovní skupina, kterou řídí Ministerstvo financí a za spolupráce s Generálním finančním ředitelstvím, už pracuje. Budeme tam zvát různé odborníky z Komory daňových poradců, ale i další odborné veřejnosti, například spolupracujeme i s panem senátorem Goláněm, který je daňový poradce, a kromě toho, že je senátor, který se účastnil i toho jednání na Ministerstvu financí, které jsem svolala. Takže jde nám o to, abychom vytvořili něco, co dává smysl a co pomůže a posune nás dál, ne nějaký paskvil.

Takže já budu navrhovat v rozpravě - nebo jestli to mohu navrhnout (Otáčí se k předsedajícímu.) už teď, pane předsedo - pane místopředsedo (Místopředseda Barták: My jsme se vyměnili.) - aha, tak to nevadí, já to navrhuji a kdyžtak ještě to půjdu - jsme v obecné rozpravě, takže já to navrhnu už teď, že navrhuji prodloužení lhůty o 60 dnů na celkových 120 dnů k projednání ve výborech, abychom to sladili s předcházejícím tiskem a abychom se dobře připravili a přijali kvalitní normu, za kterou se nebudeme muset stydět.

Děkuju.

