Pařil (ANO): Zákon poprvé výslovně definuje prvky účetní závěrky

12.03.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Projev na 10. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. března 2026 k vládnímu návrhu zákona o účetnictví

Pařil (ANO): Zákon poprvé výslovně definuje prvky účetní závěrky
Foto: ANO
Popisek: Patrik Pařil

Vážené dámy, vážení pánové,

předkládám vám zprávu k sněmovnímu tisku číslo 63 Vládní návrh zákona o účetnictví. Návrh zákona nově zakotvuje koncepční rámec účetnictví jako základní soubor východisek pro právní úpravu účetnictví, který dosud ve stávajícím zákoně chyběl. Tento rámec, slouží jako interpretační, aplikační i legislativní vodítko a umožňuje dosahovat konzistentní řešení v případech nejasné, chybějící či rozporné právní úpravy. Jeho zakotvení je předpokladem vnitřně bezrozporné a funkční regulace a přispívá k vyšší právní jistotě.

Koncepční rámec stojí na čtyřech pilířích. Za prvé, je to cíl účetního výkaznictví, za druhé kvalitativní požadavky na účetní informace, za třetí vymezení prvků účetní závěrky, za čtvrté zásady pro sestavování účetní závěrky. Cílem účetního výkaznictví je poskytovat externím uživatelům relevantní informace pro ekonomická rozhodnutí, posouzení finanční situace, výkonností a změn v hospodaření. Včetně hodnocení odpovědnosti vedení účetní jednotky. Ve veřejném sektoru též pro kontrolu nakládání s veřejnými prostředky.

Kvalitativní požadavky jsou nově systematicky uspořádány a zpřesněny bez věcné změny oproti současnému právnímu stavu. Základními požadavky jsou relevance a věrné zobrazení, doplňujícími pak srozumitelnost, srovnatelnost, ověřitelnost a aktuálnost.

Zákon dále poprvé výslovně definuje prvky účetní závěrky, jako jsou například aktiva, dluhy, vlastní kapitál, výnosy, náklady a výsledek hospodaření, přičemž vychází z koncepčních rámců mezinárodních standardů účetního výkaznictví a také mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor. Nové vymezení reaguje na potřebu jednotného pojmového aparátu a na odklon od čistě právního k ekonomickému pojetí včetně terminologického zpřesnění.

Součástí koncepčního rámce jsou rovněž zásady pro sestavování účetní závěrky, jejichž ústředním prvkem je požadavek věrného a poctivého zobrazení. Jejich dodržování je nezbytné pro naplnění cíle účetního výkaznictví. Účetní předpoklady jsou do zákona promítnuty nepřímo prostřednictvím konkrétních norem. Navržené zásady se uplatní obecně na všechny účetní jednotky, přičemž u vybraných typů může zvláštní právní úprava i jejich aplikaci přiměřeně modifikovat.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Patrik Pařil

  • ANO 2011
  • poslanec
