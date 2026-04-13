Hruška (KDU-ČSL): Chceme otevřené Brno a politiku v ulicích, ne v zasedačkách

Lidovci a Starostové jdou v Brně opět do komunálních voleb společně. Navazují tak na úspěšnou čtyřletou spolupráci nejen na úrovni města Brna, ale i v řadě městských částí. Kampaň zahájili na brněnské náplavce podpisem dohody s lidmi. Podporu koalici přijel vyjádřit i předseda hnutí STAN Vít Rakušan a kandidát na předsedu lidovců Jan Grolich. Kandidát na primátora Jakub Hruška spolu s lídryní hnutí STAN Irenou Matonohovou odstartovali kampaň před stovkami lidí na Rullerově nábřeží, kteří je přišli podpořit.
Koalice staví svou kampaň na přímém kontaktu s lidmi. Chtějí přívětivější vedení města, které s lidmi bude komunikovat. Do voleb jdou s heslem Brno blíž lidem. Chtějí vést intenzivní kontaktní kampaň, navštívit 5 tisíc domácností a uspořádat desítky sousedských a komunitních setkání. Díky tomu chtějí vytvořit program pro Brno, který bude odrážet skutečné potřeby Brňanů.
„Máme nejsilnější tým ze všech. Děláme politiku jinak, blízko lidem. Komunikujeme s nimi, nezavíráme se před nimi. Díky této poctivé práci jsme úspěšní. Z 29 městských částí máme aktuálně v 10 z nich starostu a máme také 13 místostarostů. V městské části jde především o to, jak pracujete a jak komunikujete s lidmi. A já jsem hrdý, že nejvíc těch, kteří dokázali v této roli dlouhodobě obstát, je právě v našich dvou stranách. Tento styl práce a poctivé komunikace s lidmi chceme přenést i do vedení města Brna. Magistrát nesmí být nedobytná věž, chceme otevřené Brno a politiku v ulicích, ne v zasedačkách, proto kandidujeme s ambicí tyto komunální volby vyhrát,” uvedl lídr koalice Jakub Hruška, který působí již šest let jako starosta Kohoutovic.
V případě úspěchu bude Hruška prvním primátorem Brna, který do této funkce zasedne se zkušeností starosty městské části. Sám tuto zkušenost považuje za klíčovou pro efektivní řízení města.
„Magistrát nemůže fungovat bez městských částí a městské části nemohou fungovat bez magistrátu. Přesto v praxi vznikají různé spory a nedorozumění. Jako starosta bych dokázal tuto oblast posunout lepším směrem,” dodal Hruška.
Lídryní hnutí STAN a dvojkou na společné kandidátce bude současná radní pro školství a vzdělávání Irena Matonohová.
„Spolupráce lidovců a Starostů v Brně funguje, stojí na důvěře a práci v terénu. Pro moderní Brno je klíčové vzdělávání a zapojení aktivních a úspěšných občanů a občanek. Chci zdůraznit, že úspěšnost naší komunální politiky táhnou také starostky, místostarostky a další ženy ve vrcholných rolích. Chtěla bych také vypíchnout, že v naší kontaktní kampani budeme chtít navštívit až 5 tisíc brněnských domácností. Jenom díky osobnímu kontaktu můžeme svou práci dělat dobře,” dodala Matonohová.
Lidovce a Starosty také osobně v Brně podpořil Vít Rakušan nebo jihomoravský hejtman Jan Grolich.
„Když jsem před lety začínal jako starosta v Kolíně, naučil jsem se jednu zásadní věc: úspěšná radnice nesmí být nedobytnou pevností, ale otevřeným místem pro lidi, kde se problémy řeší tváří v tvář lidem. Přesně takovou ambici a odhodlanost vidím tady v Brně u našeho společného týmu lidovců a Starostů. Jsou to lidé, kteří prošli tvrdou školou v městských částech, kde se politika nedělá od stolu, ale v terénu a s hmatatelnými výsledky. Jsem proto rád, že v Brně stavíme kandidátku, která má tohle starostenské řemeslo v malíčku. Naším společným cílem je přenést tuhle každodenní poctivou práci i do vedení celého Brna a přiblížit ho lidem,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan.
Jan Grolich poukázal na význam mladé generace a spolupráce s krajem. „Kuba Hruška je další z nové generace lidovců. Je to zkušený starosta a zároveň má kolem sebe spoustu mladých lidí. Na tuhle spolupráci mezi krajem a Brnem se dost těším. Může to být impuls, který Brno možná právě teď potřebuje,” uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich.
Právě mladá generace je v Brně mezi lidovci a Starosty silně zastoupena. Starostové mají ve své mládežnické organizaci na 80 lidí, Mladých lidovců je dokonce 110. Jedná se o mladé lidi do 35 let.
Součástí akce bylo symbolické potvrzení, že nejdůležitější je pro koalici dohoda s lidmi. Koalice představila velkoformátovou tabuli pro veřejnost, do které lidé mohli na místě doplňovat své podněty a priority. Následně ji před novináři podepsali hlavní představitelé koalice jako závazek k tomu, co lidé v Brně opravdu chtějí.
