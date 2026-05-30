Kampaň dopravního podniku šlápla na kuří oko aktivistům

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) se stal terčem kritiky kvůli své nové kampani u příležitosti 90. výročí zahájení provozu trolejbusů v metropoli. Na autobusech a tramvajích se objevil slogan „Identifikuji se jako trolejbus“, který vyvolal ostré reakce části veřejnosti i organizací hájících práva transgender a nebinárních osob.
Kampaň odkazuje na návrat moderních trolejbusů do pražských ulic jako ekologické alternativy k dieselovým autobusům. Podle mluvčího DPP Daniela Šabíka jde o reklamní nadsázku a personifikaci dopravních prostředků, která má symbolicky propojit historii s přítomností a propagovat bezemisní dopravu. „V žádném případě se nejedná o komentář k osobní identitě jakékoli skupiny osob,“ uvedl Šabík v reakci na dotazy queer magazínu Qult.
Přesto slogan narazil na silnou kritiku. Fráze „identifikuji se jako“ je podle kritiků dlouhodobě používána v ironickém nebo zesměšňujícím kontextu vůči transgender a nebinárním lidem. Daniel Zikmund z organizace Trans*parent upozornil, že taková formulace přispívá k normalizaci chování, které tyto osoby znevažuje. Podobný názor vyjádřili i někteří cestující, kteří DPP kontaktovali se stížnostmi.
Neškodný vtip, nebo zesměšnění identity?
Zdeněk Hřib, předseda dozorčí rady DPP a pirátský poslanec, označil slogan za nevhodný a slíbil, že na něj upozorní marketingové oddělení. Stejný postoj zaujal i současný náměstek pro dopravu Jaromír Beránek. DPP v reakci uvedl, že kritiku zohlední při dalších kampaních a bude důkladněji prověřovat možné nežádoucí interpretace. Kampaň zatím nestáhl.
Na sociálních sítích se k tématu vyjádřili jak kritici, tak ti, kteří slogan vnímají jako vtipný. Diskuse tak odráží širší společenské napětí kolem otázek genderové identity. Celkově reakce kopírují klasické rozdělení v „kulturních válkách“. Jedna strana vnímá nápis jako neškodný vtip a personifikaci dopravního prostředku, druhá jako necitlivou narážku zesměšňující genderovou identitu.
DPP v minulosti podporoval akce jako Prague Pride, například vyvěšováním duhových vlajek. Kampaň běží v pražských ulicích již několik týdnů a souvisí s projekty elektrifikace autobusových linek. DPP plánuje v nejbližší době pokračovat v komunikaci k tématu trolejbusů, přičemž slibuje větší opatrnost při volbě sloganů.
