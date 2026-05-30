Kampaň dopravního podniku šlápla na kuří oko aktivistům

30.05.2026 19:31 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Humor, nebo necitlivý přešlap? Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) se nechtěně ocitl v centru kulturní války. Jeho nová kampaň oslavující návrat trolejbusů do metropole používá slogan, jenž podle kritiků znevažuje genderovou identitu menšin. Věta „Identifikuji se jako trolejbus“, kterou DPP láká na ekologickou dopravu, spustila lavinu kritiky.

Foto: Dopravní podnik HMP, FB
Popisek: Identifikuj se jako trolejbus

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) se stal terčem kritiky kvůli své nové kampani u příležitosti 90. výročí zahájení provozu trolejbusů v metropoli. Na autobusech a tramvajích se objevil slogan „Identifikuji se jako trolejbus“, který vyvolal ostré reakce části veřejnosti i organizací hájících práva transgender a nebinárních osob.

Kampaň odkazuje na návrat moderních trolejbusů do pražských ulic jako ekologické alternativy k dieselovým autobusům. Podle mluvčího DPP Daniela Šabíka jde o reklamní nadsázku a personifikaci dopravních prostředků, která má symbolicky propojit historii s přítomností a propagovat bezemisní dopravu. „V žádném případě se nejedná o komentář k osobní identitě jakékoli skupiny osob,“ uvedl Šabík v reakci na dotazy queer magazínu Qult.

Přesto slogan narazil na silnou kritiku. Fráze „identifikuji se jako“ je podle kritiků dlouhodobě používána v ironickém nebo zesměšňujícím kontextu vůči transgender a nebinárním lidem. Daniel Zikmund z organizace Trans*parent upozornil, že taková formulace přispívá k normalizaci chování, které tyto osoby znevažuje. Podobný názor vyjádřili i někteří cestující, kteří DPP kontaktovali se stížnostmi.

Neškodný vtip, nebo zesměšnění identity?

Zdeněk Hřib, předseda dozorčí rady DPP a pirátský poslanec, označil slogan za nevhodný a slíbil, že na něj upozorní marketingové oddělení. Stejný postoj zaujal i současný náměstek pro dopravu Jaromír Beránek. DPP v reakci uvedl, že kritiku zohlední při dalších kampaních a bude důkladněji prověřovat možné nežádoucí interpretace. Kampaň zatím nestáhl.

Na sociálních sítích se k tématu vyjádřili jak kritici, tak ti, kteří slogan vnímají jako vtipný. Diskuse tak odráží širší společenské napětí kolem otázek genderové identity. Celkově reakce kopírují klasické rozdělení v „kulturních válkách“. Jedna strana vnímá nápis jako neškodný vtip a personifikaci dopravního prostředku, druhá jako necitlivou narážku zesměšňující genderovou identitu.

DPP v minulosti podporoval akce jako Prague Pride, například vyvěšováním duhových vlajek. Kampaň běží v pražských ulicích již několik týdnů a souvisí s projekty elektrifikace autobusových linek. DPP plánuje v nejbližší době pokračovat v komunikaci k tématu trolejbusů, přičemž slibuje větší opatrnost při volbě sloganů.

Zdroje:

https://www.qult.cz/dopravni-podnik-vjel-do-kulturni-valky-kvuli-kampani-se-sloganem-identifikuji-se-jako-trolejbus-celi-kritice/

Článek obsahuje štítky

DPP , marketing , menšiny , MHD , Praha , Prague Pride , trolejbus , queer , Hřib , kulturní války , ekologická doprava , Qult

