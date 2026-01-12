Hulicius (KDU-ČSL): Hodnoty jako kompas v rychle se měnícím světě

13.01.2026 8:10 | Monitoring
autor: PV

Komentář místopředsedy strany a bývalého náměstka ministra zahraničních věcí Eduarda Huliciuse k zahraničnímu dění.

Hulicius (KDU-ČSL): Hodnoty jako kompas v rychle se měnícím světě
Foto: archiv
Popisek: Eduard Hulicius, KDU-ČSL

První dny nového roku přinášejí potvrzení pozorování, že naše doba stále zrychluje a přináší nová překvapení. Historicky první zásah armády USA na jihoamerickém kontinentu s výhradami vítáme – nelegitimní prezident Maduro své zemi i okolí škodil. V souladu s právem a zvyklostmi to ale nebylo. Zůstává silné podezření, že USA byly jen zneužity pro zájmy zákulisních hráčů, a zbývá naděje, že aspoň nějaký pozitivní obrat pro občany Venezuely i našeho „madurova vězně“ přijde. Na domácí scéně jsme byli svědky zatím největších piruet a otoček nastupující vlády. Muniční iniciativa bude pokračovat, stejně jako nákup F-35 nebo podpora evropských strategií a plánů. Je škoda, že tyto procesy zástupci vládních stran tak silně a nespravedlivě kritizovali. Musíme je za obrat k lepší politice chválit, ale také připomínat jejich věrolomnost. Neserióznost a alibismus se totiž může jen vymstít. Od našich partnerů, nejen v oblasti bezpečnosti, nemůžeme dlouhodobě očekávat vše, aniž bychom sami nebyli ochotni něco dát. Významná byla i cesta českého premiéra na Slovensko. Dialog se sousedními státy, především bratrským Slovenskem, je důležitý a nikdy nebyl přerušen. Jeho znovupovýšení na vládní úroveň je však znakem přiblížení se standardu stylu a orientace premiéra Fica (a potažmo Orbána). A to pro Česko není dobrá pozice. Doma to může znamenat posílení politicky neblahého principu: něco jiného říkáme a něco jiného děláme. A takto se politika dělat nedá a nemá, protože přestane být důvěryhodnou nejen pro občany i zahraniční partnery v zemích, s nimiž se chceme přátelit, ale i u naších oponentů, kteří takto projevovanou slabostí pohrdají. Morální a mravní relativismus, který jako KDU-ČSL často a oprávněně kritizujeme se nemusí týkat jen témat sociokulturních, ale třeba i geopolitických. Nevidět jasně rozdíl mezi agresorem a obětí, být slepý k zneužívání moci a ignorovat potlačování lidských práv není a nebylo v DNA lidovců – a snad se ani nestane koncepcí zahraniční politiky vlády ČR.

Psali jsme:

Pravda o Kyjevě. Co PL viděly a slyšely na místě
Ukrajinka, které vadí Okamura, plísnila dalšího Čecha a zle dopadla
Od Ukrajiny po Írán. Svět vstupuje do nové fáze napětí
Trump může ohrozit existenci EU. Klvaňa přednesl scénář

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Ukrajina , USA , Venezuela , Hulicius

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Domyslel jste to?

Už jednou soud řekl, že se prezident za své výroky související s výkonem funkce neomlouvá - viz kauza Peroutka. V čem myslíte, že je situace nyní jiná, že by se vám omluvy dostalo? Nebo jste to prostě nedomyslel a hrozí fraška jak vyšitá, kdy by se vám případně omlouvala Schillerová, tedy vaše koali...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zakázané potraviny při artritiděZakázané potraviny při artritidě Pracovním románkům se opravdu daříPracovním románkům se opravdu daří

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Armáda na papíře roste, v realitě slábne

10:09 Vích (SPD): Armáda na papíře roste, v realitě slábne

Nová vláda tento týden požádá Poslaneckou sněmovnu o důvěru v situaci, kdy přebírá stát zatížený řad…