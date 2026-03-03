„Prakticky vše bylo zničeno.“ Trump k útoku na Írán

Íránská obrana je podle Donalda Trumpa zničena. Útok Spojených států a Izraele na Írán hájí obavami z útoku Íránu.

„Prakticky vše bylo zničeno.“ Trump k útoku na Írán
Agentura Reuters v úterý večer informovala o zprávě šířené izraelskou armádou, podle níž byl při útoku na Teherán zabit velitel íránské jednotky Quds působící v Libanonu. Jednotky Quds jsou součástí Íránských revolučních gard (IRGC) a mají na starosti zahraniční operace. Jednotky Quds stály například u vzniku libanonského Hizballáhu v roce 1982 a podporují hnutí Hamás v Pásmu Gazy.

Mezitím americký prezident Donald Trump během projevu v Oválné pracovně po setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem zhodnotil situaci a prohlásil, že po čtyřech dnech americko-izraelské letecké ofenzivy je íránská obrana prakticky zničena. Podle něj Írán přišel o námořnictvo, letectvo, radar i systémy včasné výstrahy.

„Nemají námořnictvo, to bylo zničeno. Nemají letectvo, to bylo zničeno. Nemají leteckou detekci, ta byla zničena. Jejich radar byl zničen a prakticky všechno bylo zničeno,“ uvedlTrump.

Zároveň Trump novinářům vysvětlil, že ke společnému útoku Spojených států a Izraele na Írán přistoupil z toho důvodu, že měl na základě průběhu diplomatických jednání mezi Washingtonem a Teheránem silný pocit, že Írán by zaútočil jako první. „Pokud vůbec, tak jsem možná donutil Izrael k akci,“ dodal.

Hovořil také o možných ekonomických dopadech konfliktu. Jakmile konflikt skončí, je podle jeho slov možné očekávat pokles cen ropy.

„Jakmile to skončí, ceny podle mého názoru poklesnou, a to dokonce níže než předtím,“ prohlásil Trump.

Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) budou ovšem ekonomické dopady záviset především na délce trvání konfliktu a rozsahu škod na infrastruktuře a průmyslu v regionu. MMF poukazuje především na nejistotu, co se týče vývoje cen energií.

Podle prvního náměstka výkonného ředitele MMF Dana Katze má konflikt potenciál „mít velký dopad na globální ekonomiku v celé řadě ukazatelů, ať už jde o inflaci, růst atd.“. 

