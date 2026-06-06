Vondra a skrytá vazba? Rajchl mluví o zbrojařích a válce

06.06.2026 16:37 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Server Politico tvrdí, že český europoslanec Alexandr Vondra udělal chybu a možná zamlčel, co zamlčet neměl. Svůj možný střet zájmů. Vondra pochybení odmítá. Šéf PRO a poslanec působící v rámci klubu SPD Jindřich Rajchl k tomu napsal pár slov. Obrátil se na voliče s výzvou.

Vondra a skrytá vazba? Rajchl mluví o zbrojařích a válce
Foto: Repro ČT
Popisek: Alexandr Vondra

Český europoslanec Alexandr Vondra údajně zamlčel svůj střet zájmů. Tvrdí to alespoň server Politico, kterému prý informaci předala Amnesty International. Vondra prý záměrně zamlčel svou roli čestného předsedy think-tanku Centrum transatlantických vztahů.

Vondra v e-mailu uvedl, že jeho čestná funkce nemusí být deklarována, protože jeho pozice je „čistě symbolická a nikdy nezakládala žádný právní vztah. Proto nebyl důvod tuto symbolickou roli deklarovat v mém prohlášení o soukromých zájmech.“

RNDr. Alexandr Vondra

  • ODS
  • europoslanec
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Poslanec Jindřich Rajchl, předseda PRO a člen poslaneckého klubu SPD, k tomu napsal pár slov. V obecné rovině.

„Ve všech debatách o vojenském konfliktu na Ukrajině říkám konzistentně, že další prodlužování tohoto zbytečného krveprolití podporují jen 3 typy lidí:

1. primitivní rusofobové, kteří si svůj komplex méněcennosti kompenzují svým hrdinstvím na sociálních sítích ve stylu „musíme to tomu Putinovi natřít“. Jejich společným znakem je to, že jsou to povahou zbabělci, kteří by v případě napadení naší země jakoukoliv světovou velmocí buď okamžitě utekli, nebo bleskově otočili a začali by s okupanty kolaborovat.

2. politici, kteří se snaží vytěžit volební kapitál ze skupiny popsané pod bodem 1). Nevykazují ani špetku soucitu s lidmi, kteří tam denně po stovkách umírají, ani s rodinami, které přicházejí o své blízké. Z cizího přece krev neteče. Navenek ostentativně deklarují, jak moc jim záleží na Ukrajině, ale ve skutečnosti jsou jim lidé v této zemi, jež je tou největší obětí proxy války mezi bývalou administrativou USA Joea Bidena a Ruskou federací, naprosto ukradení. Neznají slovo empatie, znají pouze bezbřehý, chladný politický kalkul,“ začal Rajchl zeširoka.

A hned pokračoval.

„3. lidé, kteří z války profitují. Často zcela skrytě. Jsou navázáni na zbrojařské korporace, které nemilosrdně házejí tisíce lidí do masomlýnku, protože válka je pro ně ten nejlepší byznys. Je to naprosto stejné jako u covidu či zelených dotací. Tyto vazby jsou téměř nevystopovatelné a vedou přes celou síť neziskovek a think-tanků. Ale jsou tam a nesou milionové prebendy,“ rozepsal se Rajchl na sociální síti Facebook.

JUDr. Jindřich Rajchl

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Rajchl konstatoval, že sem tam něco vypluje na povrch, ale je přesvědčen, že pokud už k tomu dojde, rychle se to tutlá a zametá pod koberec. Proto je přesvědčen, že skutečnou změnu mohou zajistit jen a pouze voliči.

„Je to gordický uzel, jenž můžete rozetnout jedině vy. U voleb. Dát hlas těm, kteří nelobbují za větrné či solární barony. Za finanční spekulanty vydělávající miliardy na emisních povolenkách. Za farmaceutické giganty, jejichž cílem není léčit, neboť pacient či vystrašený člověk je pro ně, na rozdíl od zdravého jedince, tím nejlepším klientem. A především za zbrojařské korporace, jejichž zdrojem bohatství není mír, nýbrž válka. Tito politici nemají podporu velkých finančních skupin ani PR tlačenku od velkých mediálních domů. Denně musí bojovat proti difamačním kampaním a obrovskému tlaku, jenž se valí na ně i na jejich rodiny. Přesto tady stále jsou,“ zdůraznil šéf PRO.

Je přesvědčen, že voliči mají sílu k tomu, aby volili politiky, kteří nejsou miláčky médií, ale z Rajchlova pohledu to jsou vlastenci.

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Článek obsahuje štítky

bezpečnost , Facebook , ODS , střet zájmů , Vondra , Amnesty International , Politico , Rajchl PRO

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