Jakob (TOP 09): Naše předchozí vláda veřejné finance konsolidovala

Vážené dámy, vážení pánové,
to, co se dnes odehrává, je naprosto neuvěřitelné. Pokud šlo o vydírání prezidenta České republiky vicepremiérem naší země Petrem Macinkou, já čekám, kdy se z tohoto zlého snu probudím.
Vy hledáte neustále hlubší dno politické kultury. Já jsem tady chtěl a ihned se k tomu dostanu, upozornit na jedno zcela zásadní téma. Ale než se k tomu dostanu, tak si nedovedu představit, že bychom tady na půdě Poslanecké sněmovny v této situaci projednávali standardní tisky, návrhy zákonů, dokud se k této věci nevyjádří jak pan vicepremiér, tak zejména pan premiér a jak nám nastíní způsob toho, jak bude tuto situaci řešit.
Nicméně i přesto chci upozornit také na velmi klíčovou věc, která souvisí se včerejším schválením návrhu státního rozpočtu, a proto si dovoluji navrhnout zařazení nového bodu do programu jako řekněme druhý bod dnešního jednání a ten bod by zněl takto - Vláda vědomě porušuje platné zákony České republiky. Já v tuto chvíli opomenu od struktury návrhu státního rozpočtu, opomenu to, že vláda páchá rozpočtové harakiri, protože rozpočet se schodkem 310 miliard korun přichází v době, kdy ekonomika roste, deficit přesto bobtná. Tomu se budu věnovat až při prvním čtení státního rozpočtu.
Teď se chci věnovat a vysvětlit ten návrh nového bodu, tedy to porušování platných zákonů České republiky. Když tady jste si odhlasovali důvěru vlády, tak následoval bod usnesení ke členům vlády. Tenkrát jsem navrhoval usnesení, které ukládá ministryni financí, aby sestavila návrh rozpočtu v souladu se zákony České republiky. K mému překvapení ten návrh neprošel. Je to s podivem, že zákonodárci nehlasovali pro to, aby paní ministryně postupovala v souladu se zákonem. Po včerejšku je vysvětlení zřejmé. Zákon byl porušen, konkrétně tedy zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. A byl porušen o zhruba 68,5 miliardy korun. Tento zákon nebyl přijat jako nějaká technická vyhláška, ale jako základní právní norma, která má chránit veřejné finance České republiky a zajistit, aby státní rozpočet byl sestavován v souladu s jasně danými pravidly.
Rád bych tedy krátce uvedl relevantní ustanovení tohoto zákona, která se týkají právě stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí. Cituji § 10 odst. 1: "Ministerstvo stanoví částku celkových výdajů sektoru veřejných institucí jako součet nejvýše jednoho procenta prognózovaného nominálního hrubého domácího produktu, nestanovují-li § 10a) jinak, a prognózovaných celkových konsolidovaných příjmů sektoru veřejných institucí upravených o vliv hospodářského cyklu a o vliv jednorázových a přechodných operací na příslušný následující rozpočtový rok. Celkové výdaje sektoru veřejných institucí se konsolidují o jejich vzájemné finanční vztahy a stanoví se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii." Ocituji ještě § 10a), na který se ten předchozí, co jsem citoval, odkazuje: "Procentní částka prognózovaného nominálního hrubého domácího produktu podle § 10 odst. 1 (?) činí nejvýše za c) 1,75 procenta pro rok 2026 a za d) 1,25 pro rok 2027."
Tyto paragrafy nejsou kosmetickými ustanoveními, jsou to konkrétní limity, které zákon ukládá vládě při tvorbě rozpočtu. Porušení těchto limitů v absolutní výši 68,5 miliardy korun je proto vážným porušením zákona, není to žádná nepatrná odchylka. Navíc vláda hodlá tyto paragrafy, tedy § 10 a § 10a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zrušit a chce nadále respektovat pouze maastrichtská kritéria, která stanoví deficit a dluh jako procento HDP podle evropských pravidel. Tento krok by znamenal, že vláda hodlá odstranit ze zákona česká fiskální pravidla, nahradit je pouze evropskými standardy, což není jen legislativní, ale i politická změna směru fiskální politiky této země. To je právě důvod, proč navrhuji na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny zařadit tento nový bod. Musíme zde otevřeně probrat několik zásadních otázek.
Za prvé, porušení zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Byl návrh rozpočtu sestaven v souladu s právními limity stanovenými v § 10 a § 10a? Je totiž zřejmé, že nikoliv.
Za druhé, smysl a účel těchto paragrafů. Tyto paragrafy byly zavedeny, aby zabránily nekontrolovanému růstu výdajů a zadlužování státu bez ohledu na hospodářský cyklus. Pokud vláda tyto limity překračuje, zpochybňuje samotný účel tohoto zákona.
A konečně za třetí, plánovaná legislativní změna. Pokud vláda skutečně usiluje o zrušení těchto paragrafů ve prospěch mírnějších maastrichtských kritérií, musíme tomu věnovat pozornost a vláda musí jasně říct, proč tak činí, proč rezignuje na základní fiskální odpovědnost.
Rád ještě připomenu, že naše předchozí vláda veřejné finance konsolidovala. Nebylo to populární, ale bylo to potřebné a nese to své ovoce. Naše ekonomika je dnes ve výborné kondici. V tomto konsolidačním úsilí bychom pokračovali i nadále, protože odpovědnost vůči budoucím generacím se nedá obejít. Současná vláda se však vydává opačnou cestou. Místo odpovědnosti volí plošné rozdávání peněz, a to i za cenu porušování platného zákona. A v době, kdy je potřeba zajistiť bezpečnost naší země, znižuje výdaje na obranu. Vláda má právo navrhovat rozpočet, ale nemá právo porušovat zákony, které platí nejen pro ni, ale i pro všechny ostatní. Zákony nejsou pouhé doporučení, zákony tvoří pravidla fungování naší společnosti. A proto žádám o zařazení tohoto bodu na dnešní jednání, aby mohla Poslanecká sněmovna toto selhání vlády zcela otevřeně projednat.
Děkuji za pozornost.
