Jaroš (SPD): Slovní válka mezi Washingtonem a Madridem. Irituje víc Sánchez Trumpa, nebo Trump Sáncheze?

Vzácnou výjimku donedávna ztělesňovala pouze Giorgia Meloni, která ale o post favoritky přišla poté, co odsoudila Trumpovu kritiku papeže Lva XIV. Fakt, že italská premiérka dala přednost hlavě katolické církve, Trumpa ale značně rozlítil, a Meloni se stala další evropskou političkou na prezidentově černé listině. Připojila se tak mimo jiné ke španělskému premiérovi Pedru Sánchezovi, jenž je ale pro Trumpa trnem v oku už delší dobu.
Důvodů, proč Sánchez na Trumpa působí jako červený hadr, je hned několik. Už na první pohled je jasné, že se jedná o dvě naprosto odlišné (nejen) politické osobnosti. Sánchez jako generální tajemník středolevicové Španělské socialistické dělnické strany (PSOE) stojí na opačné straně politického spektra, než Trump a republikáni. Zatímco o generaci mladší Sánchez zastává liberální a progresivní politiku, osmdesátník Trump a jeho hnutí Make America Great Again (MAGA) by světové a společenské uspořádání chtěli vrátit (minimálně) zpět do doby Trumpova dětství. PSOE je sekularistická, a právě za její vlády byly ve Španělsku zlegalizovány rozvody, potraty nebo manželství stejnopohlavních párů. To vše je v přímém v rozporu s tradicionalistickými ideály MAGA.
Názory obou lídrů nemohou být rozdílnější ani v oblasti zahraniční politiky. Sánchez v říjnu 2023 odsoudil útok Hamásu proti Izraeli, ale zároveň zavedl zákaz nákupu a prodeje zbraní, munice a vojenského vybavení pro Stát Izrael. Španělský premiér Izrael dlouhodobě kritizuje, a jeho vojenské akce v Gaze označuje za genocidu na palestinském obyvatelstvu. Sánchez vystupuje nejen vůči izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi a jeho kabinetu, ale také proti nečinnosti dalším členským státům Evropské unie a světovým mocnostem. Izraelská vláda podle něj páchá válečné zločiny a ostatní země jen pasivně přihlíží.
Již v roce 2024 Španělsko pod vedením Sáncheze společně s Irskem, Norskem a Slovinskem uznalo samostatný Stát Palestinu. V září 2025 pak Sánchez přišel s devítibodovým návrhem, jež má Netanjahua a jeho vládu přimět k ukončení vojenských operací v pásmu Gazy, a zároveň podpořit palestinskou populaci. Plán spočívá v uvalení úplného zbrojního embarga na Izrael, zákazu kotvení ve španělských přístavech pro lodě, které přepravují munici pro izraelskou armádu, znemožnění vstupu do španělského vzdušného prostoru letadlům, které pro Izraelce přepravují vojenský materiál, a zákaz vstupu osobám zodpovědným se zločiny v Gaze.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Bílý dům je oproti tomu Netanjahuovým největším spojencem, přičemž sám Trump nedá na svého starého přítele „Bibiho“ dopustit. Měl to údajně být právě izraelský předseda vlády, kdo na konci letošního února amerického prezidenta přesvědčil k zahájení společného útoku na Írán. Stejně jako v případě násilností páchaných izraelskou armádou v pásmu Gazy nebo Libanonu, Španělsko pod vedením Pedra Sáncheze válku v Íránu tvrdě odsuzuje. Během březnového proslovu v parlamentu španělský premiér varoval, že by se v Íránu mohla zopakovat „noční můra z Iráku“. Sánchez touto narážkou připomněl kontroverzní vojenskou invazi z roku 2003 vedenou Spojenými státy. Válka v Iráku, jež byla zahájena pod diskutabilní záminkou, řadou aspektů připomíná právě probíhající konflikt.
Na rozdíl od Iráku má ale Írán mnohem větší rozlohu a moc, což z něj dělá o dost náročnějšího válečného soupeře. A to za situace, kdy jsou na vojenské operace Spojené státy a Izrael samy. Už při zahájení války v Iráku neměly Spojené státy v mezinárodním společenství kromě Spojeného království přílišnou podporu. Zatímco před 23 lety ale Španělsko a některé další země nakonec stály po boku Spojených států, v současnosti hledá americká administrativa zahraniční spojence mimo Izrael jen stěží. Madrid armádě Spojených států po začátku konfliktu nejen neumožnil využít španělské vojenské základny, ale také uzavřel španělský vzdušný prostor pro všechna letadla, která mají s válkou v Íránu co dočinění.
Postup španělské vlády u Trumpa vyvolal tradiční reakci – Pedro Sánchez a Španělsko se staly terčem jeho slovních útoků a výkřiků na sociálních sítích. Americký prezident tak například začal kritizovat nedostatečnou výši španělských výdajů na obranu, vysmívat se stavu španělské ekonomiky nebo vyhrožovat přerušením obchodních a dalších vazeb mezi Španělskem a Spojenými státy. Sánchez mezitím před několika dny v Barceloně uspořádal mezinárodní konferenci progresivních levicových lídrů, kteří se staví proti politice Donalda Trumpa a MAGA. Mezi jejími účastníky byli například brazilský prezident Lula da Silva, prezident Jihoafrické republiky Cyril Ramaphosa nebo lídryně italské opozice Elly Schlein. Dá se tedy předpokládat, že ke smíření mezi Trumpem a Sánchezem pravděpodobně jen tak nedojde.
