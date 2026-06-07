Okamura (SPD): Šílené, k čemu vede politická korektnost

08.06.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke korektnosti v západní Evropě.

Okamura (SPD): Šílené, k čemu vede politická korektnost
Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Tomio Okamura na CNN Prima News

Šílené, k čemu vede politická korektnost. Policie v jižním Walesu čelí kritice poté, co vydala interní pokyny, podle nichž mají policisté zaznamenávat projevy nepřátelství vůči muslimům, pokud podle jejich názoru překročí rámec „legitimní“ debaty o islámu. Podle britských médií přitom podobný přístup údajně zvažují nebo již používají i některé další policejní sbory v zemi. SPD odmítá novou totalitu a bojujeme za svobodu slova! Z Británie, kolébky svobod, ze stává totalitní islamizovaný stát.

Kritici varují, že takto formulované pokyny dávají jednotlivým policistům značnou pravomoc rozhodovat o tom, co je ještě přípustná diskuse a co už nikoli. Podle nich by to mohlo vést k omezování svobody projevu a vytvářet takzvaný „odstrašující efekt“, kdy se lidé budou bát veřejně vyjadřovat své názory. O věci informovalo Echo24.

Proti pokynům se ostře postavil britský spolek na ochranu svobody projevu Free Speech Union. Jeho právníci v dopise policii upozorňují, že interní memorandum vytváří „neoprávněný odstrašující efekt na zákonné vyjadřování názorů a přesvědčení“.

„Lidé jsou odrazováni od vyjadřování náboženských, filozofických nebo politických názorů či od projevování svého přesvědčení vědomím, že by to mohlo vést k policejnímu zařazení a zaznamenání jako projevu nevraživosti, přestože nebyl spáchán žádný trestný čin,“ uvádí dopis.

Jsem rád, že v naší nové vládě jsme se shodli, že chceme udržet svobodný informační prostor. Ministerstvo vnitra nebude nástrojem omezování svobody projevu ani „velkým bratrem“.

Zamezíme zneužívání státní represe proti občanům za jejich názory. Nikdo nesmí mít strach projevit svůj postoj.

Zamezíme zneužívání státní moci a represivních složek vůči občanům za jejich názory či veřejné postoje. Svoboda projevu je nedotknutelná. Zajistíme důslednou ochranu soukromí občanů.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Pavel a euro. „Kdo si to u něj objednal?“ Kovářová už tuší
Pavlovo „přepadení vlády“. Kolář se vložil do sporu a schytal to
„Neví ani ň.“ Ševčík čísly rozdrtil Pavla
„Wir schaffen das.“ Kancléř Merz zopakoval slavnou větu Merkelové

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Okamura , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dostávají se země západní Evropy na dno?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Oto​ Klempíř byl položen dotaz

Nechcete to zabalit?

Co jste jako ministr dokázal mimo to, ze jste naštval dost lidi? Jak dlouho připravujete ten mediální zákon? Dlouho a pak vám ho sama vláda shodí ze stolu, takže zákon k ničemu a opět se ptám, co jste teda dokázal?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rajchl (PRO): Fialova vláda odevzdala vaše peníze zbrojařům

8:03 Rajchl (PRO): Fialova vláda odevzdala vaše peníze zbrojařům

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výdajům na obranu.