Okamura (SPD): Šílené, k čemu vede politická korektnost

Šílené, k čemu vede politická korektnost. Policie v jižním Walesu čelí kritice poté, co vydala interní pokyny, podle nichž mají policisté zaznamenávat projevy nepřátelství vůči muslimům, pokud podle jejich názoru překročí rámec „legitimní“ debaty o islámu. Podle britských médií přitom podobný přístup údajně zvažují nebo již používají i některé další policejní sbory v zemi. SPD odmítá novou totalitu a bojujeme za svobodu slova! Z Británie, kolébky svobod, ze stává totalitní islamizovaný stát.
Kritici varují, že takto formulované pokyny dávají jednotlivým policistům značnou pravomoc rozhodovat o tom, co je ještě přípustná diskuse a co už nikoli. Podle nich by to mohlo vést k omezování svobody projevu a vytvářet takzvaný „odstrašující efekt“, kdy se lidé budou bát veřejně vyjadřovat své názory. O věci informovalo Echo24.
Proti pokynům se ostře postavil britský spolek na ochranu svobody projevu Free Speech Union. Jeho právníci v dopise policii upozorňují, že interní memorandum vytváří „neoprávněný odstrašující efekt na zákonné vyjadřování názorů a přesvědčení“.
„Lidé jsou odrazováni od vyjadřování náboženských, filozofických nebo politických názorů či od projevování svého přesvědčení vědomím, že by to mohlo vést k policejnímu zařazení a zaznamenání jako projevu nevraživosti, přestože nebyl spáchán žádný trestný čin,“ uvádí dopis.
Jsem rád, že v naší nové vládě jsme se shodli, že chceme udržet svobodný informační prostor. Ministerstvo vnitra nebude nástrojem omezování svobody projevu ani „velkým bratrem“.
Zamezíme zneužívání státní represe proti občanům za jejich názory. Nikdo nesmí mít strach projevit svůj postoj.
Zamezíme zneužívání státní moci a represivních složek vůči občanům za jejich názory či veřejné postoje. Svoboda projevu je nedotknutelná. Zajistíme důslednou ochranu soukromí občanů.
Tomio Okamura
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