Senátor Hraba: ETS2 nesmíme zavést. Za žádnou cenu

08.06.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k emisním povolenkám.

Senátor Hraba: ETS2 nesmíme zavést. Za žádnou cenu
Foto: Archiv PLTV
Popisek: Rozhovory PL- Zdeněk Hraba

Podle studie zaplatí každý Čech už dnes za emisní povolenky 7000 Kč ročně. A to chtějí zavést další, které zdraží bydlení i dopravu?

S tímto doslova okrádáním lidí je potřeba skončit. ETS2 nesmíme zavést. Za žádnou cenu.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
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Článek obsahuje štítky

emisní povolenky , Hraba

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