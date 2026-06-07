Senátor Hraba: ETS2 nesmíme zavést. Za žádnou cenu

Podle studie zaplatí každý Čech už dnes za emisní povolenky 7000 Kč ročně. A to chtějí zavést další, které zdraží bydlení i dopravu?
S tímto doslova okrádáním lidí je potřeba skončit. ETS2 nesmíme zavést. Za žádnou cenu.
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