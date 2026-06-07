Zahradil: Ukrajinské nahnědlé stíny minulosti. Polsko to řeší za nás

Dosud se kolem tohoto tématu chodilo nepochopitelně po špičkách. Ale v Polsku, zdá se, teď přetekl pohár. Už nejen prezident Nawrocki, ale i premiér Tusk a jeho vláda vyjadřují značnou nelibost nad ukrajinskými pokusy adorovat předválečné a válečné nahnědlé stíny vlastní minulosti. A žádají odpověď.
“Tenhle problém si způsobili sami, tak ať najdou řešení”, pravil Tusk a dodal, že historické spory nelze ignorovat a že Polsko, jeden z nejsilnějších spojenců Ukrajiny, by mohlo být nuceno přehodnotit některé aspekty svých vztahů s Kyjevem, pokud se problém nevyřeší.
Jeho ministr obrany pravil, že o vzpomínkách na Poláky, zavražděné během volyňských masakrů, se nebude smlouvat.
Sledujme to, dělají to tak trochu i za nás. Na Volyni byly tehdy vyvražděny i stovky Čechů.
Ing. Jan Zahradil
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