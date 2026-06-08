Poslední pokus. Když se nepovede, na Ukrajině se bude válčit do března

08.06.2026 9:05 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Toto léto se odehraje poslední letošní pokus válku na Ukrajině ukončit, tvrdí bývalá mluvčí Volodymyra Zelenského Julija Mendelová. Podle ní Zelenskyj opět sehraje roli oběti, která je tlačena do nepřijatelných návrhů. A když mír nebude? Pak bude válka pokračovat až do března.

Poslední pokus. Když se nepovede, na Ukrajině se bude válčit do března
Foto: Repro Youtube
Popisek: Bývalá mluvčí Volodymyra Zelenského, Julija Mendelová

Bývalá mluvčí Volodymyra Zelenského Julija Mendelová se proslavila svým rozhovorem s americkým moderátorem Tuckerem Carlsonem. Nyní předpovídá, že toto léto proběhne poslední pokus ukončit nebo alespoň dočasně zastavit válku na Ukrajině. A předpovídá také, co se stane, pokud nebude úspěšný.

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Mendelová konstatuje, že na Ukrajině jsou dva tábory. Jeden pro mír, druhý pro válku. „Věřím, že ten druhý je méně početný, ale je hlasitější. Samozřejmě za ním stojí obrovské peníze na propagandu a záruky beztrestnosti. Mají tisíce mluvících hlav, užitečných idiotů a lidí paralyzovaných zoufalstvím,“ popsala proválečný tábor na Ukrajině. A pokračovala: „Jsou odhodlaní zastrašovat, obtěžovat, používat roboty, udělat z poloviny národa ‚nepřátele lidu‘, poučovat a moralizovat, učit vás, že vaši synové musí padnout za stát. Trvají na tom, že pokud chcete, aby válka skončila, tak je s vámi něco špatně, jste naivní, hloupí nebo dokonce šílení.“

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„Tvrdí, že žádná korupce není, že Ukrajinci musí zůstat chudí a že náhončí, kteří loví muže jako zvířata a jsou nechvalně proslulí mučením a porušováním lidských práv, jsou jen ruská propaganda. Tvrdí, že mír není možný jen kvůli Putinovi, že nejlepší hrdina je mrtvý hrdina a že každý, kdo je v televizi, říká pravdu,“ popsala dále proválečnou stranu.

Jedno poselství pak u této strany přetrvává: „Ještě chvíli vydržte.“ „Ještě pár měsíců a vyhrajeme. Dalších šest měsíců a Rusku dojdou zdroje. Ještě rok a válka skončí,“ zmínila Mendelová různé narativy, které u proválečné strany převládají. A konstatovala opět, že každá autokracie měla svou propagandu, která fungovala na stejném principu: umlč, znič a lov kritiky. Zatímco v médiích jsou „ti správní“ se „správnými názory“.

Pokus o mír

Dle Mendelové se toto léto odehraje poslední pokus válku ukončit. Který bude prezentován jako americký nátlak, zrada ukrajinského lidu, zvláště Zelenského, nebo jako kolaborace s Ruskem. Zelenského bývalá mluvčí upozorňuje na to, jak Zelenskyj vždy vnímá jen negativa, a to hlavně, když je potřeba svést vinu na někoho jiného.

„Jak jste si možná všimli, podle Zelenského jsou vinni všichni. Biden je vinen za to, že mluvil o válce a šířil paniku. Západ je vinen za to, že nedodává zbraně včas. Trump je vinen za to, že vyjednává s Putinem a snaží se všechny přivést k jednacímu stolu. Ukrajinští muži jsou vinni tím, že nechtějí jít na frontu. Uprchlíci jsou vinni tím, že odešli, a nejsou tedy vlastenci. Kritici jsou vinni tím, že kvůli nim Ukrajina prohrává. Náměstci ministrů, ministři a dlouholetí partneři jsou vinni tím, že byli přistiženi při korupci. Jediní, kdo nejsou nikdy vinni… jsou dva konkrétní lidé. Nebudu je jmenovat,“ uvedla Mendelová. Z jejího předchozího rozhovoru je ale celkem zřejmé, že má na mysli Zelenského a jeho bývalého poradce, Andrije Jermaka.

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I u tohoto pokusu bude prý vina na všech a Zelenskyj bude postaven před volbu: protahovat válku nebo znovu sehrát roli nebohé oběti, která musí pod tlakem udělat něco neodpustitelného. „Máme k dispozici různé možnosti, jak válku ukončit, ale naše vedení je všechny odmítá. Cena za pokračování války je vždy stejná – další proudy ukrajinské krve, další strašná zima bez elektřiny a topení a další stovky tisíc uprchlíků,“ říká Mendelová.

A když ne?

Pokud bude pokus o ukončení války neúspěšný, byť by se jednalo třeba jen o křehké příměří nebo dohodu o zastavení velkoplošného bombardování, tak se válka protáhne až do března následujícího roku, tvrdí Mendelová. Svoje slova opírá o to, že v USA se budou řešit volby, po volbách přijdou svátky a pak už bude páté výročí války. „Opět nám řečeno, abychom ‚ještě chvíli vydrželi‘ a opět do nás budou hustit příběhy, jak se Rusko každým dnem zhroutí. Ti, kdo takové zprávy šíří, nejsou hloupí. Prostě věří tomu, že my všichni jsme,“ zakončila Mendelová.

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Biden , Ukrajina , USA , Trump , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Mendelová

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válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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