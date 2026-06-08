Poslední pokus. Když se nepovede, na Ukrajině se bude válčit do března

Bývalá mluvčí Volodymyra Zelenského Julija Mendelová se proslavila svým rozhovorem s americkým moderátorem Tuckerem Carlsonem. Nyní předpovídá, že toto léto proběhne poslední pokus ukončit nebo alespoň dočasně zastavit válku na Ukrajině. A předpovídá také, co se stane, pokud nebude úspěšný.
Mendelová konstatuje, že na Ukrajině jsou dva tábory. Jeden pro mír, druhý pro válku. „Věřím, že ten druhý je méně početný, ale je hlasitější. Samozřejmě za ním stojí obrovské peníze na propagandu a záruky beztrestnosti. Mají tisíce mluvících hlav, užitečných idiotů a lidí paralyzovaných zoufalstvím,“ popsala proválečný tábor na Ukrajině. A pokračovala: „Jsou odhodlaní zastrašovat, obtěžovat, používat roboty, udělat z poloviny národa ‚nepřátele lidu‘, poučovat a moralizovat, učit vás, že vaši synové musí padnout za stát. Trvají na tom, že pokud chcete, aby válka skončila, tak je s vámi něco špatně, jste naivní, hloupí nebo dokonce šílení.“
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Jedno poselství pak u této strany přetrvává: „Ještě chvíli vydržte.“ „Ještě pár měsíců a vyhrajeme. Dalších šest měsíců a Rusku dojdou zdroje. Ještě rok a válka skončí,“ zmínila Mendelová různé narativy, které u proválečné strany převládají. A konstatovala opět, že každá autokracie měla svou propagandu, která fungovala na stejném principu: umlč, znič a lov kritiky. Zatímco v médiích jsou „ti správní“ se „správnými názory“.
Pokus o mír
Dle Mendelové se toto léto odehraje poslední pokus válku ukončit. Který bude prezentován jako americký nátlak, zrada ukrajinského lidu, zvláště Zelenského, nebo jako kolaborace s Ruskem. Zelenského bývalá mluvčí upozorňuje na to, jak Zelenskyj vždy vnímá jen negativa, a to hlavně, když je potřeba svést vinu na někoho jiného.
„Jak jste si možná všimli, podle Zelenského jsou vinni všichni. Biden je vinen za to, že mluvil o válce a šířil paniku. Západ je vinen za to, že nedodává zbraně včas. Trump je vinen za to, že vyjednává s Putinem a snaží se všechny přivést k jednacímu stolu. Ukrajinští muži jsou vinni tím, že nechtějí jít na frontu. Uprchlíci jsou vinni tím, že odešli, a nejsou tedy vlastenci. Kritici jsou vinni tím, že kvůli nim Ukrajina prohrává. Náměstci ministrů, ministři a dlouholetí partneři jsou vinni tím, že byli přistiženi při korupci. Jediní, kdo nejsou nikdy vinni… jsou dva konkrétní lidé. Nebudu je jmenovat,“ uvedla Mendelová. Z jejího předchozího rozhovoru je ale celkem zřejmé, že má na mysli Zelenského a jeho bývalého poradce, Andrije Jermaka.
I u tohoto pokusu bude prý vina na všech a Zelenskyj bude postaven před volbu: protahovat válku nebo znovu sehrát roli nebohé oběti, která musí pod tlakem udělat něco neodpustitelného. „Máme k dispozici různé možnosti, jak válku ukončit, ale naše vedení je všechny odmítá. Cena za pokračování války je vždy stejná – další proudy ukrajinské krve, další strašná zima bez elektřiny a topení a další stovky tisíc uprchlíků,“ říká Mendelová.
A když ne?
Pokud bude pokus o ukončení války neúspěšný, byť by se jednalo třeba jen o křehké příměří nebo dohodu o zastavení velkoplošného bombardování, tak se válka protáhne až do března následujícího roku, tvrdí Mendelová. Svoje slova opírá o to, že v USA se budou řešit volby, po volbách přijdou svátky a pak už bude páté výročí války. „Opět nám řečeno, abychom ‚ještě chvíli vydrželi‘ a opět do nás budou hustit příběhy, jak se Rusko každým dnem zhroutí. Ti, kdo takové zprávy šíří, nejsou hloupí. Prostě věří tomu, že my všichni jsme,“ zakončila Mendelová.
In Ukraine, there are two camps. One stands for peace, the other for war. And it’s time we spoke about this openly.— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) June 7, 2026
I believe the latter are fewer in number, yet far louder than anyone else. Of course — behind them stand enormous funds for propaganda and a license for impunity.… pic.twitter.com/bq2BJxlW65
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.