Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Ukrajinský novinář k tomu na sociální síti X poznamenal, že je to jen další hřebíček do rakve ruského vlivu. Do rakve, kterou podle Ponomarenka Ukrajina nakonec zahází lopatou.
„No, vypadá to, že Rusko utrpělo další (úplně předvídatelnou) porážku ve své zahraniční politice. Arménie dnes zřejmě hlasovala za odchod z kremelské sféry vlivu a přiblížení se ke svobodnému světu. Ruská invaze na Ukrajinu se opět ukázala jako začátek odpočítávání k definitivnímu kolapsu Ruské říše. Pokračující stupidita a brutálně sebezničující chyby této KGB-kliky v celém regionu doklepávají zbývající hřebíky do rakve a Ukrajina si pak může být jistá, že práci dokončí lopatou,“ napsal Ponomarenko.
Well, it looks like Russia has suffered yet another (entirely predictable) foreign policy defeat.— Illia Ponomarenko ???? (@IAPonomarenko) June 7, 2026
???? Armenia appears to have voted today to leave the Kremlin's sphere of influence and move closer to the free world.
Once again, Russia's invasion of Ukraine has proven to be the…
Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
„Když například Turecko v roce 2016 zahájilo invazi do severní Sýrie, mohlo tak učinit jen proto, že to Rusko, které v té době kontrolovalo syrský vzdušný prostor, povolilo. Turecko zase omezilo svou pomoc rebelům. Taková ujednání odrážela širší porozumění mezi oběma stranami: Každá strana tolerovala a posilovala přítomnost druhé v zemi, což bylo ku prospěchu obou,“ upozornila analytička.
Turecko se nepřidalo k zemím, které kvůli válce na Ukrajině uvalily na Rusko sankce. Obě země z toho ekonomicky těžily. Ruský prezident Vladimir Putin se postupem času stal na Turecku do jisté míry obchodně závislým.
A pak přišel rok 2024. Syrský diktátor Bašár Asad padl, Rusko ho nepodrželo. A začalo vyjednávat se druhou stranou. S lidmi, kteří po léta proti Asadovi bojovali. S lidmi, které po léta podporovalo Turecko. A v tu chvíli se země půlměsíce stala v rusko-tureckých vztazích mnohem výraznějším hráčem a dnes akcentuje své zájmy mnohem víc než zájmy Ruské federace.
V době, kdy se zdá, že Putin ztrácí vliv v Arménii i v Turecku, vystoupili v Londýně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz a britský premiér Keir Starmer s pěti podmínkami, musí splňovat spravedlivý mír mezi Ruskem a Ukrajinou.
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
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Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Ze společného prohlášení prezidentů a premiérů citoval např. server listu The Kyiv Independent.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
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