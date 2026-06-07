Rajchl (PRO): Fialova vláda odevzdala vaše peníze zbrojařům

Fialova vláda odevzdala vaše peníze zbrojařům, vaši práci Ukrajincům a vaši suverenitu Bruselu.
My v PRO vám to vše chceme vrátit.
Nepotřebujeme Ukrajince, nýbrž vyšší mzdy pro naše občany.
Nepotřebujeme více zbraní, nýbrž více peněz pro důchodce, zdravotně postižené a rodiny s dětmi.
Nepotřebujeme diktát z Bruselu, nýbrž zákon o referendu, aby o klíčových otázkách rozhodovali lidé a ne poltici.
Nepotřebujeme euro, nýbrž korunu.
Nepotřebujeme digitální měnu, nýbrž hotovost.
Nepotřebujeme sjezdy Sudetoněmeckého landsmašaftu, nýbrž více akcí pro rodiny s dětmi.
Nepotřebujeme větrné elektrárny, nýbrž odchod z Lipské burzy a opuštění systému emisních povolenek.
Nepořebujeme Green Deal, migrační pakt, politické neziskovky, 118 pohlaví a tisíce předpisů a byrokratických nařízení.
Potřebujeme nízké ceny energií, méně byrokracie, více svobody a stát, jenž podnikatelům nehází klacky pod nohy, nýbrž podává pomocnou ruku.
Potřebujeme návrat ke zdravému rozumu.
Přesně tenhle směr bude naše strana nekompromisně razit.
Jsme tu PRO vás!
JUDr. Jindřich Rajchl
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