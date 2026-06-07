Rajchl (PRO): Fialova vláda odevzdala vaše peníze zbrojařům

08.06.2026 8:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výdajům na obranu.

Rajchl (PRO): Fialova vláda odevzdala vaše peníze zbrojařům
Foto: Archiv PLTV
Popisek: Rozhovory PL- Jindřich Rajchl

Fialova vláda odevzdala vaše peníze zbrojařům, vaši práci Ukrajincům a vaši suverenitu Bruselu.

My v PRO vám to vše chceme vrátit.

Nepotřebujeme Ukrajince, nýbrž vyšší mzdy pro naše občany.

Nepotřebujeme více zbraní, nýbrž více peněz pro důchodce, zdravotně postižené a rodiny s dětmi.

Nepotřebujeme diktát z Bruselu, nýbrž zákon o referendu, aby o klíčových otázkách rozhodovali lidé a ne poltici.

Nepotřebujeme euro, nýbrž korunu.

Nepotřebujeme digitální měnu, nýbrž hotovost.

Nepotřebujeme sjezdy Sudetoněmeckého landsmašaftu, nýbrž více akcí pro rodiny s dětmi.

Nepotřebujeme větrné elektrárny, nýbrž odchod z Lipské burzy a opuštění systému emisních povolenek.

Nepořebujeme Green Deal, migrační pakt, politické neziskovky, 118 pohlaví a tisíce předpisů a byrokratických nařízení.

Potřebujeme nízké ceny energií, méně byrokracie, více svobody a stát, jenž podnikatelům nehází klacky pod nohy, nýbrž podává pomocnou ruku.

Potřebujeme návrat ke zdravému rozumu.

Přesně tenhle směr bude naše strana nekompromisně razit.

Jsme tu PRO vás!

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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Rajchl , PRO

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Podle mě máte pravdu oba tábory. Jeden tvrdí, že si většina lidí Euro nepřeje, druhý, že jsme se k němu zavázali. Nebylo by teda řešením, vyvolat znovu referendum o našem členství v EU a přijetí Eura? Prý se teď nějaký zákon o referendum chystá, podpoříte ho?

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8:03 Rajchl (PRO): Fialova vláda odevzdala vaše peníze zbrojařům

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výdajům na obranu.