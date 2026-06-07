Černochová (ODS): Místo vojenské techniky nakoupíme za miliardy nepotřebné letiště

Takže místo nákupu vojenské techniky nakoupíme za miliardy a - v rozporu s požadavky armády - zcela nepotřebné letiště?
ČTK:
Letiště Karlovy Vary by mělo přejít pod armádu do konce roku, řekl dnes ministr obrany Zůna. Stát by pak měl zaplatit rozšíření a prodloužení dráhy.
Obrana nesmí být kasička na krajské investice!
Vedení Generálního štábu už za mého působení jednoznačně a zásadně odmítalo možný přechod civilního letiště Karlovy Vary pod Armádu ČR. A zcela správně. Armáda musí na prvním místě investovat do svého majetku. Líně jsou prakticky vedle.
Stát nemůže převzít ztrátové krajské letiště jen proto, že se to politicky hodí. Pokud má Letiště Karlovy Vary přejít pod armádu a stát má zaplatit miliardovou investici do dráhy, musí vláda nejdřív předložit jasnou analýzu:
- jakou schopnost tím Armáda ČR získá?
- kolik to bude stát celkem?
- kdo ponese provozní ztráty?
Obranný rozpočet fakt není náhradní dotační titul pro regionální letiště. Pokud to má být projekt na posílení naší obranyschopnosti, ať vláda ukáže v čem. Pokud je to hlavně projekt pro civilní dopravu a cestovní ruch, je financování z rozpočtu Ministerstva obrany zcela nepřijatelné
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