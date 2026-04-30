Jiří Kobza: Přežijeme hodnotovou politiku? Není čas přejít na pragmatickou snahu o přežití?

Schválili jsme odtržení Kosova od Srbska, ale odtržení Luhanska a Doněcka od Ukrajiny už ne. Odtržení Katalánska od Španělska také neschvalujeme.
Jsme členy NATO ale komu vyrazí naše čacká armáda na pomoc, až se do sebe zase pustí Řekové s Turky? Oba členové NATO?
Odřízli jsme se od levných a spolehlivých (až do té doby, než z nich začali krást během tranzitu přes Ukrajinu) ruských zdrojů nafty a plynu, protože Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Přešli jsme proto na dražší dovozy z Azerbajdžánu, u kterého už ale nevadí, že zaútočil ve stejné době na Arménii, obsadil arménský Náhorní Karabach (Republika Arcakh) a vyhnal 130.000 místních obyvatel, kteří se museli vystěhovat během 3 dnů.. No a nakonec kupujeme úplně nejdražší zkapalněný břidličný plyn z USA, u kterých ale vůbec nevadí, že unesli prezidenta Venezuely i s manželkou a zaútočily bez vyhlášení války na Írán, kde tomahawkama zabíjejí stovky malých děti ve školách. A naše média to ani neodsoudila! Nemluvě o uhlíkové stopě, kterou za sebou těžba, zkapalnění, přeprava přes Atlantik, opětovné zplynění a doprava zanechá. Ve srovnání s tím, jsou emise uhelných elektráren opravdu směšné.
Odsuzujeme tzv. kolektivní vinu, když se zvedá odpor proti sudetskému srazu (ona je to spíše brutální provokace) v Brně, že oni ti „dědečkové a babičky v krojích“ přece nemohou za hříchy svých otců a dědů. Že se musí všechny činy posuzovat jednotlivě podle pachatelů. To, že je to za peníze města Brna a jihomoravského kraje, je vůbec neuvěřitelné. Na druhé straně ale zakazujeme ruským a běloruským sportovcům startovat na mezinárodních soutěžích, proto že Rusko to či tamto. Sankcionujeme Írán, protože nechce si nechat své ropné zásoby drancovat americkými společnostmi, kde sankce dopadají především na obyčejné lidi.
Díky sankcím vyklízíme jeden pracně dobytý trh za druhým, aby ho za potlesku EU a USA jak jsme to těm padouchům ukázali, zač jsou lidská práva, vzápětí obsadily jejich vlastní firmy.
Díky demagogickému výkladu klimatických změn si (opět za potlesku EU) ničíme vlastní energetiku a průmysl a stáváme se čím dál víc závislými na dovozech, na které si ale musíme půjčovat. Náš dluh přesáhl 5 bil.kč.
Korupční cauzy jako Dozimetr s podivnými úmrtími svědků (to je jak z filmu s Clintem Eastwoodem, jen tu chybí ten statečný policista Clint) a napojením na financování politických stran STAN a TOP09, stejně jako další causy Bitcoinů, kampeliček, barmských žen (tentokrát vše ODS) podivně tichnou, zatímco hlavní i okrajová progresivistická média řeší hlava nehlava Macinkovy SMS hradnímu loutkovodiči Kolářovi (který tam sedí bez prověrky a bez zaměstnání) a výroky Filipa Turka. Vzpomínáte si jaký byl povyk v médiích kolem Nejedlého, který pracoval za dost podobných podmínek pro prezidenta Zemana? Zajímavé měřítko hodnot našich veřejnoprávních médií! A to už vůbec nezmiňuji bitvu o zestátnění ČT a ČRo, kde vůbec nejde o to, kolik budou dostávat peněz, ale především o to, že začnou podléhat kontrole NKÚ, který bude chtít vědět, kam těch cca 7 miliard ročně odchází a co se za ně vytvořilo a jestli to vůbec k něčemu bylo (jaké hodnoty to přineslo). To totiž bude problém, protože to zařízne zavedené penězovody. A co se kultury vůbec týče, kdosi napsal, že herec, placený z dotací (tedy státem) je vlastně státní zaměstnanec. Osobně nevím, proč by herec měl být zvýhodněn oproti třeba řezníkovi nebo jinému podnikateli kteří odvádějí stejně užitečnou práci. Jenže herci (obzvláště někteří) slouží režimu k ovlivnění veřejného mínění a proto si je progresivistické kruhy platí.
Nějak se v těchto liberálních klasifikacích hodnot opravdu ztrácím.
Řekl bych, že vystrčilovská „hodnotová“ politika přináší hodnoty všem okolo, zejména bankám a nadnárodním korporacím, jenom ne nám a naší zemi a že nás to stojí opravdu draho.
