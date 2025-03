Juchelka (ANO): Vždyť vy to nemáte projednáno ani mezi sociálními partnery

Děkuji. Já budu samozřejmě. Vaším prostřednictvím reagovat. Na pana Kohajdu.

Pane poslanče, vy jste to absolutně nezvládli. Vy moc dobře víte, jak tady celá ta situace vznikla. Vy se tady manipulativně snažíte něco přehodit na opozici jenom proto, že to chceme projednat v řádném legislativním procesu, v prvním, druhém a třetím čtení, to znamená, že nechceme, aby to prošlo v prvním čtení.

Vy jste tady navrhli - a byli to dva poslanci za vládní koalici - aby 3. kategorie vůbec v tom nebyla, a teď jako damage control, abyste zmírnili ty následky, tak tady přicházíte s narychlo spíchnutým z Ministerstva financí poslaneckým návrhem, který vůbec neřeší tu samotnou podstatu, a to znamená náročné profese.

My říkáme od prvopočátku, že náročné profese chceme řešit zvláštní právní úpravou, nad kterou se můžeme hlouběji zamyslet jak s hygienou, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ale vy, protože tady teďka řešíte následky, které jste si sami způsobili, a sami jste si nadrobili to, co v tuto chvíli teď tady řešíte, tak to chcete hodit na nás jako na opozici?

Co to je za elegantní řešení, které tady říká například pan předkladatel Vojtko? To není žádné elegantní řešení, vždyť to je normální a jednoduchá věc, která, jak říká kolegyně Schillerová, přispěje - OK - dvěma miliardám na penzijní fondy, které také o ničem nevěděly, jak to budou spravovat. Vždyť vy to nemáte projednáno ani mezi sociálními partnery. Odbory jsou proti, Svaz průmyslu a dopravy také se k tomu staví negativně. A vy tady předkládáte, něco, co má zmírnit důsledky vašeho pozměňovacího návrhu, který jste dali v rámci důchodové reformy deset minut před ukončením druhého čtení.

