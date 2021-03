Jurečka (KDU-ČSL): Proč jsme za těch třicet let vlastně výživné nevalorizovali?

reklama

Děkuji, vážený pane předsedající. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, já jsem k tomuto sněmovnímu tisku a k této novele si dovolil dát návrh dvou pozměňovací návrhů.

Jelikož se tady u tohoto tisku mluví o tom, jak zlepšit ochranu dětí, podmínky pro jejich rozvoj, podporu jejich rozvoje v rodinách, tak jsem si tady dovolil dát dva pozměňovací návrhy, které se týkají jedné této části a myslím si, že to je velmi dlouhodobý a palčivý problém.

Je to otázka výše výživného a otázka, jakým způsobem se výživné valorizuje v podmínkách České republiky. Kdy vlastně mluvíte s těmi samoživiteli, samoživitelkami, především maminkami, tak jsou ve velmi složité situaci, kdy sice je tady možnost jednou za dva roky požádat soud o to, aby bylo výživné přehodnoceno, aby reagovalo na inflaci, na růst mezd a podobně.

Ale mnoho z těchto samoživitelek do toho vlastně vůbec nejdou, do té možnosti, protože je to otázka i dost často komplikovaných vztahů s tím předchozím partnerem, vyhrocení těch vztahů. Stojí je to prostě další týdny, měsíce, stresů a věci, které jsou velmi nepříjemné a s tím spojené. A mně přijde logické, když tady v tomto období jsme udělali x kroků, které vedly v minulém období například k valorizaci důchodů, zohledňování inflace a tak dále, tak si vlastně kladu otázku, proč za těch třicet let jsme to neudělali v případě výživného.

Takže já tady dávám dva návrhy, které by umožňovaly určitou automatickou valorizaci výživného v závislosti na inflaci, aby ty samoživitelky a samoživitelé nemuseli podstupovat to martyrium, potupné z mého pohledu, dávat žádost na soud, který to posoudí, přehodnotí. Tak prostě ať tyto věci v tom systému umíme nastavit automaticky. Jestliže inflace vzrostla, tak jsme schopni k 1. dubnu tyto věci udělat úpravou legislativní tak, aby tito rodiče nebyli ve štychu. Protože ty částky, pokud nejsou několik let valorizovány, není zvyšováno výživné, tak vůči těm dětem, především vůči dětem, je to velká komplikace v tom, aby ti rodiče, kteří je mají v péči, dokázali zaplatit například i kroužky, hudebky a podobné věci.

Já se potom v podrobné rozpravě k těm tiskům přihlásím a velmi bych prosil, byť to dělám takto operativně, aby paní ministryně a sociální výbor zvážily i posouzení tohoto kroku. Hodně by to pomohlo především dětem, rodinám, samoživitelkám, samoživitelům, kteří nesou tu velkou zodpovědnost za dobrou výchovu, dobrou péči o děti a dost často jsou ve svízelné situaci, kdy na to nemají finanční prostředky.

Pojďme jim to v této situaci zlepšit, pojďme tady udělat předvídatelný, čitelný, systém i v této oblasti. Děkuji za pozornost a za případnou podporu.

