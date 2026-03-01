Zasáhli jsme americkou letadlovou loď, tvrdí Íránci. Washington to vyvrací

01.03.2026 17:40 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Americké ústřední velitelství (CENTCOM) vyvrátilo tvrzení Íránských revolučních gard (IRGC), podle kterých měly balistické rakety zasáhnout americkou letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Loď prý nejenže nebyla zasažena, íránské střely se prý k ní ani nepřiblížily.

Zasáhli jsme americkou letadlovou loď, tvrdí Íránci. Washington to vyvrací
Foto: CENTCOM, X
Popisek: USS Abraham Lincoln

Americké ústřední velitelství (CENTCOM) vyvrátilo tvrzení Íránských revolučních gard (IRGC), podle kterých měly balistické rakety zasáhnout americkou letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Loď prý nejenže nebyla zasažena, íránské střely se prý k ní ani nepřiblížily. 

Teherán prostřednictvím státních médií a oficiálních prohlášení Íránských revolučních gard (IRGC) oznámil, že letadlová loď USS Abraham Lincoln byla zasažena čtyřmi balistickými raketami v rámci operace „True Promise 4“, kterou prezentuje jako odvetu za předchozí americké a izraelské údery. Některá íránská média dokonce varovala, že „země i moře se stanou hřbitovem agresorských teroristů“.

Odpálené rakety se k cíli ani nepřiblížily

Americké ústřední velitelství (CENTCOM) však tyto informace označilo za nepravdivé. Na svém oficiálním účtu na síti X americké velitelství uvedlo: „Íránské revoluční gardy (IRGC) tvrdí, že zasáhly USS Abraham Lincoln balistickými raketami. Lež. Lincoln nebyl zasažen. Odpálené rakety se k cíli ani nepřiblížily. Lincoln pokračuje ve vypouštění letadel na podporu neúnavné kampaně CENTCOM na obranu amerického lidu eliminací hrozeb ze strany íránského režimu.“

 

 

Podobné zprávy zveřejnily i mezinárodní agentury a média, například The Times of Israel. Citují prohlášení CENTCOM, že „Lincoln nebyl zasažen a rakety se ani nepřiblížily“.

Deník Hindustan Times popisuje reakci CENTCOM jako „brutální vyvrácení“ íránských výroků.

Letadlová loď USS Abraham Lincoln (CVN-72) třídy Nimitz je v současnosti nasazena na Blízkém východě, kde podporuje operace proti hrozbám ze strany Íránem placených skupin včetně Hútíů v Jemenu.

Zatím neexistují nezávisle ověřené důkazy o jakémkoli skutečném útoku na americkou loď a americká strana trvá na tom, že žádné rakety se k ní nepřiblížily. Situace v regionu zůstává vysoce napjatá a analytici varují před rizikem další eskalace.

