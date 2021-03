Jurečka (KDU-ČSL): Rok a půl obrovské nejistoty

reklama

Dobré odpoledne, já se budu snažit být stručný a věcný. Já musím říct, že mě na tomto příběhu, který tady paní ministryně Maláčová vylíčila jako skvělý návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který tady prostě přijde a udělá suprový posun v problematice i právě dětských skupin atd., tak naopak v praxi to tady znamená rok a půl obrovské nejistoty.

Rok a půl toho, že lidé, kteří v dětských skupinách jsou angažovaní, rozbíhali je, udělali tady vykrytí slepých míst na mapě, které nebyl schopen pokrýt stát, tak to zvládli včetně firem, institucí. A tady přijde návrh paní ministryně, který prostě přinesl obrovskou míru nejistoty. Ti lidé věnují obrovské množství času, úsilí tomu, že kontaktují nás zákonodárce, hledají oporu, aby se tady těmto krokům, které by v těch faktických parametrech vedly k dramatickému omezení dětských skupin, vedly by ke zdražení nákladů, které rodiče platí dneska za tu předškolní docházku svých dětí. Místo aby se prostě řeklo: pojďme systém, který dobře funguje, pojďme mu dát evoluci, pojďme ho vylepšit, nechejme všechny dobré věci, které tady jsou, které přináší benefity rodinám, rodičům, ale i firmám, institucím, tak se tady šlo tou cestou, kdy prostě - rozbombardujeme to, vytvoříme prostě období nejistoty, lidé do toho dávají obrovskou energii, oslovují nás a my jim vysvětlíme, že to tady prostě ve druhém, ve třetím čtení přibrzdíme, budeme to narovnat (správně: narovnávat), tak mě mrzí, že tahle celá debata nebyla na začátku, nebyla racionálnější a že si MPSV tady tuto pohotovost, kterou vyhlásilo u desítek, stovek lidí, kteří se té problematice věnují, že si to celé mohlo odpustit. Já věřím tomu, že tady Sněmovna zažije rozumu. My i jako KDU-ČSL tady máme návrhy, které jednoznačně cílí na to, abychom zachovali, podrželi, podpořili dětské skupiny, podpořili rodiče, rodiny s dětmi, aby tady ten systém, který se tady klopotně roky nastavoval, aby tady byla kvalitní dostupná péče, aby tady i fungovala dál, aby tyto experimenty, se kterými tady přichází paní ministryně, aby už se neopakovaly.

Děkuji za pozornost.

