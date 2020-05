Jurečka (KDU-ČSL): Snížení DPH na výstavbu takzvaného sociálního bydlení

reklama

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní ministryně, členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych chtěl tady k tomuto tisku představit několik pozměňujících návrhů, které já a KDU-ČSL navrhujeme. Jsem přesvědčen, že bychom se měli při této debatě o pomoci některým sektorům, které jsou postiženy v rámci covidu bavit o těch parametrech, zda by nebylo možné některé parametry upravit. Také jsem se rozhodl tady podat některé pozměňující návrhy, které souvisejí s větší a rozšiřující se podporou bydlení. Bylo o tom hodně řečeno v posledních dvou týdnech. Zaznamenal jsem, že i představitelé vlády hovoří o tom, že bydlení je prioritou, že chtějí rozhýbat trh s nemovitostmi, chtějí podpořit bydlení, tak si myslím, že je potřeba opravdu udělat konkrétní kroky, které k tomu pomohou, které pomohou zdostupnit bydlení také mladým rodinám nebo mladým lidem, kteří chtějí založit rodiny atd.

Proto si dovolím dát jeden z pozměňujících návrhů, který se týká snížení DPH na výstavbu jak takzvaného sociálního bydlení, což jsou byty do 120 m2 plochy a také u rodinných domů, u kterých je tato definice do 350 m2 podlahové plochy, což si troufnu říci, že je drtivá většina běžné výstavby, kterou lidé v České republice realizují, a tedy abychom snížili tuto sazbu z 15 % na 10 %. Myslím si, že tato položka by významným způsobem snížila také náklady na bydlení v řádu nejen desetitisíců, ale v některých případech v řádu statisíců.

Dalším návrhem, který tady mám v oblasti bydlení, je snížení DPH při nákupu bytů. Dnes je taková paradoxní situace, že když si ten byt bude kupovat firma pro své účely, je plátcem DPH, tak může využít následně vratky DPH z této investice, zatímco když si byt bude kupovat fyzická osoba právě pro účely bydlení, tak tuto možnost nemá. Já jsem si vědom toho, že je tady také evropská legislativa a jelikož Směrnice Rady 2006/112/ES členským státům takové osvobození neumožňuje, předpokládám ve svém návrhu, že by vláda zahájila jednání s Evropskou komisí o příslušné výjimce. Z toho důvodu se tedy pro nabytí účinnosti návrhu stanoví prodloužená legisvakanční lhůta k 1. lednu 2023, ale myslím, že se o tom tady v minulosti hodně mluvilo a že by bylo dobré, aby vláda a Ministerstvo financí začaly jednat o takové výjimce. Jsou státy, které mají různé typy výjimek, takže nevidím důvod, proč bychom při dobrém odůvodnění neměli takovouto výjimku dokázat vyjednat. Pokud nám opravdu leží podpora bydlení na srdci a nechceme to odbýt jenom tím, že se zruší daň z převodu nemovitosti, tak je potřeba o tom vážně uvažovat a také pro to něco udělat.

Pak mám konkrétní pozměňovací návrhy, které se týkají silniční daně. Musím říci, že já jsem tady před dvěma měsíci dával návrh na snížení silniční daně, na její odpuštění v letošním roce. Nebylo to přijato. Přicházím sem tedy aspoň s tímto návrhem, tedy 25 % snížení pro vozidla s hmotností nad 3,5 t. Já bych byl rád, abychom také reflektovali velmi tíživou situaci dopravců, kteří nejenom u nákladních vozů, ale třeba i u mikrobusů a autobusů mají obrovské výpadky tržeb a tato forma podpory by byla velmi rychlá, účinná a efektivní. Proto si dovolím navrhnout, abychom v roce 2020 zvýšili tu slevu z 25 % na 50 % u všech vozidel nad 3,5 tuny a speciálně u mikrobusů a autobusů na 75 %.

V rámci určitého kompromisu a snahy o to, abychom při hlasování mohli posoudit ještě jinou variantu, tak jsem si dovolil udělat ještě pozměňující návrh, který naprosto zachovává ten původní vládní, to znamená 25 % sleva pro vozidla nad 3,5 tuny, ale opravdu v tom segmentu mikrobusů a autobusů, kdy je z hlediska dopadu covidu na cestovní ruch tyto firmy budou mít ještě několik měsíců velké problémy, jak se vypořádat s touto situací, tak si dovoluji navrhnout, abychom v případě mikrobusů a autobusů udělali tu slevu na silniční dani ve výši 75 %.

Pak mám ještě dva pozměňující návrhy, které se týkají problematiky řekněme zemědělství a lesnictví. Ten jeden návrh jsem tady předkládal už loni. Tehdy poměrně těsně neprošel. Je to snížení DPH na dřevní pelety, dřevní brikety, palivové dříví. Je to reakce na kalamitní situaci v lesích, na podporu toho, aby domácnosti a lidé v České republice více preferovali tato paliva, aby je využívali při topení v domácnostech. Navrhují snížení DPH u těchto položek na 10 %.

Obdobně také, když mluvíme o tom, že chceme-li mít pestřejší krajinu, zdravější krajinu, často se na veřejnosti debatuje otázka používání pesticidů a tlaku na to, aby se pesticidy snižovaly, tak já si tady dovoluji navrhnout jednu formu podpory, která by více přinesla zákazníkům větší podíl biopotravin na českém trhu a využila potenciál českého ekologického zemědělství, které je svým rozsahem na předních místech Evropy, ale pokud se podíváme na segment biopotravin, tak tady jsme spíše na chvostu, to znamená, že my máme velké plochy ekologického zemědělství, ale ti zemědělci na těch plochách už potom nejdou do toho finále, aby produkovali biopotraviny. Dost dostupných biopotravin spotřebitelům si myslím, že by vedlo k tomu, aby nárůst biopotravin na trhu byl větší. Dovoluji si navrhnout, aby biopotraviny byly také převedeny do snížené sazby 10 % jako forma tohoto způsobu obdělávání půdy, hospodaření v krajině a celkově také podpora lidí, kteří chtějí využít kvalitu biopotravin při svém stravování.

Tolik tyto pozměňující návrhy. Myslím si, že dávají logiku. Jdou cestou podpory lidí, kteří řeší bydlení, cestou podpory dostupnějšího bydlení, levnějšího bydlení. Jsou to návrhy, které pomáhají podnikatelům, ať už malým, středním nebo velkým, kteří mají auta a formou odpuštění části silniční daně peníze ponechávají v jejich peněženkách. Pak jsou to návrhy, které prostě jdou do oblasti řešení kalamitní situace v našich lesích, abychom dokázali více využívat dřevní pelety atd., včetně těch zmiňovaných biopotravin jako podpora způsobu hospodaření, šetrnému vůči životnímu prostředí, k půdě, ke spodním vodám atd.

Děkuji za zvážení podpory těchto pozměňovacích návrhů.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jurečka (KDU-ČSL): Lidé mají obavy o dopady na životní prostředí i o znehodnocení jejich majetku Kdo se tady fláká? Bartoš ve Sněmovně vracel Hamáčkovi jeho slova Jurečka (KDU-ČSL): Zaměřme se na know-how v oblasti boje s COVIDem z Taiwanu Jurečka (KDU-ČSL): O čem si můžeme rozhodnout na Hané, o tom si tam rádi rozhodneme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.