Pivoňka Vaňková (STAN): Sociální stát není marketingová kampaň

dovolte mi za Starosty okomentovat tyto dva tisky, které dnes projednáváme a které přicházejí do Poslanecké sněmovny ve zrychleném projednání. Když jsme v minulém volebním období připravovali reformu dávkového systému téměř po třiceti letech, všichni jsme věděli, že to nebude jednoduché. Věděli jsme, že měníme systém, který byl roztříštěný, nepřehledný, administrativně náročný. A věděli jsme i to, že chceme méně papírování, více digitalizace a individuálnější a cílený přístup ke klientovi. A byla to právě naše vláda, která to odstartovala, která připravila nový rámec, takzvanou superdávku jako základ moderního systému pomoci.
Dnes jsme v situaci, kdy Babišova vláda navrhuje prodloužit přechodné období o tři měsíce. Ne proto, že by se měnil samotný princip reformy, ale proto, že zavedení tak rozsáhlé změny je organizačně a technicky náročnější, než se původně očekávalo. My tento krok chápeme, a proto nebudeme vetovat toto zrychlené projednání. Nechceme totiž ohrozit plynulý náběh systému. Nechceme, aby rodiny, senioři nebo osoby se zdravotním postižením zůstali v nejistotě.
Zároveň ale říkáme to, že chceme za Starosty, aby tato reforma neskončila jejím spuštěním. Tento systém není marketingový projekt. Není to politická trofej. Je to zásah do života statisíců domácností. A my budeme velmi důsledně sledovat, jak vláda s prodlouženým obdobím naloží.
Dámy a pánové, je snadné přijít a říct - potřebujeme víc času, je snadné přesunout datum, je snadné požádat o § 90. Ale je mnohem těžší nést odpovědnost za to, že systém bude fungovat. Prodloužení o tři měsíce není drobná administrativní změna. Je to přiznání, že stát není plně připraven. A pokud stát není připraven, musí se tento čas využít zodpovědně, ne k politickým experimentům, ne k dalším nahodilým zásahům, ale ke stabilizaci tohoto systému. Reforma nesmí selhat na IT, reforma nesmí selhat na metodice, reforma nesmí selhat na kapacitách úřadů práce, ale především nesmí selhat na lidech.
Z hlediska implementace je klíčových několik bodů:
Za prvé, informační systémy. Reforma znamená zásah do výpočtových mechanismů, napojení na registry, automatizaci procesů i sdílení dat mezi agendami. Pokud prodlužujeme přechodné období, musí být jasné, že testování a integrace systému budou dokončeny včas.
Za druhé, metodické vedení úřadů práce. Podpůrný plán nemá být formální dokument. Má být nástrojem individuální práce. Pokud se jeho termín posouvá, musí to znamenat kvalitnější práci, nikoliv jen odklad povinnosti.
Za třetí, komunikace s klienty. Změna systému musí být srozumitelná. Lidé musí vědět, co se mění, kdy se mění a jak se jich to týká. Pokud některá z těchto oblastí selže, prodloužení o tři měsíce problém nevyřeší.
Zároveň říkáme, že spuštěním reforma pro nás nekončí. Začne její reálné fungování. A na základě dat chceme otevřít další diskusi o nákladech na bydlení. Dnes se pracuje s normativy podle velikosti obce, ne s cenovými mapami. To vede k nerovnostem. Menší města v okolí Prahy s velmi vysokými nájmy mohou být podhodnocena, naopak některá větší města mohou být nadhodnocena. Technicky řečeno, normativní model neodpovídá plně regionální cenové diferenciaci. Systém podpory bydlení musí reflektovat skutečné náklady, jinak ztrácí legitimitu.
Za druhé, výše normativů. Normativy pro rok 2026 vycházejí z cen minulého období a jsou spíše konzervativní. Pokud dojde k výraznějším výkyvům cen, systém nebude pružně reagovat. Z odborného hlediska je otázkou, zda by neměl být mechanismus aktualizace pružnější a více datově navázaný.
Exekuce a insolvence. Z pohledu ekonomické motivace je problematické, pokud zvýšení legálního příjmu vede ke snížení disponibilního zůstatku po srážkách. To vytváří negativní mezní efekt. Sociální systém nemá vytvářet bariéru návratu na legální trh práce. Toto je téma, které musíme řešit společně s exekuční legislativou a s parametry výpočtů dávky.
Za čtvrté, bonus na dítě. Podmíněnost části dávky aktivitou rodičů a společně posuzovaných osob je velmi citlivé téma. Z odborného hlediska je otázkou, zda sankční mechanismus skutečně zvyšuje pracovní aktivitu, nebo zda jen zvyšuje riziko dětské chudoby. Data z jiných zemí ukazují, že příliš tvrdé sankce mohou mít vedlejší sociální dopady.
Dámy a pánové, Starostové dnes postupují odpovědně. Nezablokujeme projednání, nezvýšíme nejistotu lidí, ale budeme důsledně kontrolovat implementaci. Budeme chtít data, budeme chtít vyhodnocení dopadů, budeme chtít otevřenou diskusi o korekcích, protože reforma sociálního systému není jednorázový akt, ale je to proces. A pokud má být tento systém spravedlivý, motivační a dlouhodobě udržitelný, nesmí se stát nástrojem politických experimentů.
Sociální stát není marketingová kampaň. Je to závazek vůči lidem. A tento závazek my budeme vždy hájit.
Závěrem mi ještě dovolte vyjádřit také své přání zde k panu ministrovi, aby tak, jak avizoval na našem poslaneckém klubu, byla i opozice zapojena do přípravy klíčových zákonů a novel ze sociální oblasti. A byla bych velmi ráda, kdyby tento náš vstřícný přístup dnes byl takto z vaší strany brán a akcentován v budoucnu i pro další legislativu z oblasti, která je tak důležitá pro fungování domácností a pro fungování našeho státu.
