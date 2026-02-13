„S tím zatočíme.“ Schillerová a Juchelka rozjeli vlastní pořad

Alena Schillerová a Aleš Juchelka navázali na premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, kteří představili svůj podcast už v roce 2024. Od té doby se oba vrcholní představitelé hnutí ANO potkávají a v podcastu Sorry jako hodnotí aktuální politické dění v Česku i ve světě.
Se svojí verzí politického dialogu nyní přišly i další výrazné tváře hnutí ANO. Začátkem týdne oba politici zveřejnili upoutávku pro své diváky, že se brzy něco nového chystá. „Čau, zrovna jsem na tebe myslela. Alešku, chybíš mi, od jmenování vlády se vidíme jenom tam,“ prohlašuje na videu Schillerová ve videohovoru s Juchelkou. Ten následně přichází s nápadem, jak to změnit.
„Budeme se potkávat pravidelně v našem novém živém pořadu. Ve 30 minutách probereme politiku, vše, co se týká financí a MPSV a prostě uděláme pořad,“ navrhuje Juchelka. „To zní dobře,“ reaguje Schillerová a oba oznamují název nového podcastu Schillerka a Juchelka.
V prvním díle podcastu, který vyšel ve čtvrtek večer, nejprve oba politici vypočítávali, jak se jim daří v prvních měsících na svých ministerstvech a kolik lidí a úřadů mají na starosti. „Nebudeme se trumfovat,“ prohlásili, když jmenovali počty zaměstnanců nebo budov jednotlivých podřízených úřadů.
Ministryně financí následně popisovala svůj návrat na resort, kde prý stále má spoustu známých, kteří se na ni těšili. Poté přišel výčet projektů, které se chystají, jako EET a samozřejmě práce na státním rozpočtu.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Přišla pochopitelně i kritika bývalé vlády Petra Fialy. „Oni vám všem jen zvedali daně, přitom se ale ztrácely desítky miliard v oblasti sociálního pojištění skrze různé pracovní agentury, ale s tím my zatočíme,“ slíbila Schillerová.
Větší část pořadu je věnována odpovědím na dotazy diváků. A řeší se i osobní témata, mj. reakce diváků na to, že Juchelka zhubnul. „Já jsem si musel nechal přešít všechny obleky, za rok a půl mám dole 29 kg,“ pochlubil se Juchelka, který prý upravil jídelníček, začal hrát tenis a cvičit.
Klíčovými tématy ale bylo např. potírání práce načerno nebo téma daňové kobry, která byla založena Andrejem Babišem v době, kdy byl ministrem financí. Velkým tématem jsou také důchody, kdy Juchelka představil nový zákon o důchodovém pojištění, který se připravuje na rok 2028. A přicházely také žádosti diváků o rady v konkrétních případech při vydávání sociálních dávek a příspěvků, na které Juchelka odpovídal.
Další díly podcastu by měly vycházet v příštích týdnech a Juchelka se Schillerovou závěrem poznamenali s úsměvem, že jejich cílem určitě není konkurovat zmíněnému podcastu Sorry jako, kde se k politice vyjadřují Babiš s Havlíčkem.
