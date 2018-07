KDU-ČSL: Chceme, umíme, dokážeme

V samém centru Ostravy na Masarykově náměstí na velkém rohovém domě a naproti vstupu do areálu Karoliny, na budově, kde sídlí okresní kancelář KDU-ČSL v Ostravě na tř.28.října 31, jsou umístěny velké bannery s ostravským lídrem letošní kandidátky do komunálních voleb do Zastupitelstva města Ostravy, s dosavadním náměstkem primátora města Ostravy Zbyňkem PRAŽÁKEM.

Pod jeho portrétem vyniká letošní výrazné ostravské motto a heslo pro komunální volby: CHCEME UMÍME DOKÁŽEME.

Tohoto výrazného zviditelnění KDU-ČSL v centru Ostravy si nemohou nevšimnout všichni, kdo procházejí Masarykovým náměstím i všichni ti, kdo čekají na tramvaj směr na Porubu, Jih, Přívoz i Hranečník i ti, kdo projíždějí autem.

Rovněž ve druhém největším ostravském obvodu v Porubě umístili na frekventovaných místech aktivní porubští lidovečtí zastupitelé billboardy, kde prezentují a zdůrazňují své úspěchy v uplynulém volebním období.

