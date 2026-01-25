KDU-ČSL: Lidovci varují před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií

Celostátní výbor KDU-ČSL na svém jednání přijal usnesení, v němž důrazně odmítá snahy vládní koalice destabilizovat veřejnoprávní média a zrušením koncesionářských poplatků je dostat pod přímý politický tlak.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Podle KDU-ČSL by financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu znamenalo vážné ohrožení jejich nezávislosti. Takový krok je pro lidovce nepřijatelný, protože by otevřel prostor pro politické ovlivňování médií veřejné služby a oslabil jejich roli v demokratické společnosti. Postoj KDU-ČSL bude důsledně hájit a prosazovat předseda sněmovního Výboru pro mediální záležitosti František Talíř.
Celé znění přijatého usnesení:
„Celostátní výbor KDU-ČSL odmítá snahu vládní koalice destabilizovat veřejnoprávní média a zrušením koncesionářských poplatků je dostat pod politický tlak. Financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu by bylo ohrožením jejich nezávislosti a pro KDU-ČSL je proto nepřijatelné.“
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.