KDU-ČSL: Stát musí občany chránit, ne oslabovat jejich bezpečí a svobody

Celostátní výbor KDU-ČSL na svém zasedání důrazně varoval před hazardováním s bezpečností České republiky a před legislativními kroky, které ohrožují soukromé vlastnictví i nezávislost veřejnoprávních médií. Křesťanští demokraté vyzývají vládu Andreje Babiše k návratu k odpovědné politice a respektu k ústavním principům.
„V době zhoršující se mezinárodní situace je pro nás prioritou bezpečnost a stabilita. To vyžaduje nejen akceschopnou armádu, ale také silný právní stát, který respektuje soukromé vlastnictví a svobodu slova. Odmítáme populistické kroky, které naši zemi v těchto klíčových oblastech oslabují,“ řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.
Bezpečnost jako priorita a závazek ke spojencům
Lidovci varují před snižováním výdajů na obranu a odsuzují nedávný teroristický útok v Pardubicích s tím, že násilí ani antisemitismus do české společnosti nepatří. KDU-ČSL vyzývá vládu k obnovení důvěry spojenců v EU a NATO, k čemuž má přispět i postupné navyšování výdajů na obranu na 5 % HDP. V klíčových otázkách bezpečnosti je podle strany nezbytná koordinace nejvyšších ústavních činitelů a odpovědná komunikace, která nebude dále rozdělovat společnost.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Obrana nezávislých médií před politickým tlakem
Součástí stability státu je i ochrana veřejnoprávních médií. KDU-ČSL kategoricky odmítá návrhy na drastické krácení rozpočtu veřejnoprávních médií o celou třetinu, které prosazuje Tomio Okamura. Takový krok by znamenal okamžitou destabilizaci České televize i Českého rozhlasu, což je pro KDU-ČSL jako demokratickou stranu nepřijatelné. Stejně kriticky se strana staví k přístupu vládních činitelů, kteří se vyhýbají přímé diskuzi s vedením obou institucí.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
„Odmítáme rozhodování „o nich bez nich“. Jakýkoliv zásah do fungování médií veřejné služby musí vzejít ze širokého dialogu s odborníky i celým politickým spektrem. Bez této debaty bude výsledkem pouze legislativní paskvil, ať už pod ním bude podepsán kdokoliv,“ zdůraznil předseda sněmovního Výboru pro mediální záležitosti František Talíř.
Stop zásahům do soukromého vlastnictví
KDU-ČSL ostře kritizuje připravované zákony o odčerpávání majetku, předkupním právu na půdu a širší možnosti vyvlastňování. Tyto normy podle lidovců nepřípustně posilují moc státu na úkor jednotlivce a nebezpečně narušují presumpci neviny.
Strana varuje, že například plošné předkupní právo na zemědělskou půdu by v praxi poškodilo drobné vlastníky a nahrálo velkým agrokomplexům. Lidovci proto pro tyto návrhy v předložené podobě hlasovat nebudou. Respekt k soukromému majetku je pro křesťanské demokraty základní hodnotou, kterou budou v legislativním procesu důsledně hájit.
Plné znění schválených usnesení naleznete v příloze ZDE.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.