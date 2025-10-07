KSČM: Děkujeme za podporu – jdeme dál!

08.10.2025 4:31 | Monitoring

Očekávali jsme, že naše společné úsilí povede k návratu do Poslanecké sněmovny. To se bohužel nepodařilo.

Foto: KSČM
Popisek: KSČM - logo

Výkonný výbor Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy děkuje všem voličkám, voličům, příznivcům i dobrovolníkům, kteří v uplynulých volbách podpořili kandidátky a kandidáty hnutí STAČILO!, v rámci kterých kandidovali také členky a členové KSČM a její sympatizanti. Velmi si vážíme každého hlasu, který jste nám svěřili.

Očekávali jsme, že naše společné úsilí povede k návratu do Poslanecké sněmovny. To se bohužel nepodařilo. Přesto jsme jasně ukázali, že v naší zemi existuje síla, která řekla vládě Petra Fialy a jeho koalici jednoznačné STAČILO! Nedosažení zastoupení ve Sněmovně pro nás není v žádném případě důvodem k rezignaci. Naopak – je to výzva k dalšímu posílení práce mezi lidmi, k hlubšímu zapojení do řešení každodenních problémů občanů a k obnově důvěry, že KSČM stojí pevně na jejich straně.

Naše volební priority zůstávají platné: důstojné mzdy a důchody, dostupné bydlení, ochrana veřejného a bezplatného zdravotnictví a školství, spravedlivé daně, obrana míru a odpor proti politice strachu a neustále narůstajícím výdajům na zbrojení, zastavení zdražování a odmítnutí privatizací. Tyto požadavky budeme důrazně prosazovat i nadále, a to prostřednictvím našich europoslanců, krajských, městských a obecních zastupitelů.

Jsme si vědomi, že cesta zpět do Poslanecké sněmovny nebude snadná, ale jsme odhodláni ji společně ujít. Už nyní začínáme s přípravami na nadcházející volby a budeme ještě intenzivněji spolupracovat s odbory, občanskými iniciativami a všemi, kdo sdílejí naši snahu o sociální spravedlnost, solidaritu a mír.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili. Vaše hlasy pro nás znamenají pevný a hluboký závazek. Pokračujeme v práci – od obcí přes kraje až po evropskou politiku – abychom v budoucnu dokázali opět přinést silné levicové zastoupení i do Poslanecké sněmovny.

Komunistická strana Čech a Moravy

  • KSČM
Článek obsahuje štítky

KSČM , volby

