KSČM: Práce za důstojnou mzdu, ne za přežívání

Podle aktuálních dat činí minimální důstojná mzda 48 459 Kč hrubého měsíčně, v Praze a Brně 56 759 Kč hrubého měsíčně. Na tuto úroveň nedosáhne přibližně 63 % zaměstnanců. Zákonem stanovená minimální mzda přitom od 1. ledna 2026 činí 22 400 Kč hrubého měsíčně. Rozdíl mezi přežíváním a důstojným životem je tak v České republice stále propastný.
Hlavní příčinou jsou zejména vysoké náklady na bydlení a dlouhodobé nastavení ekonomiky, které upřednostňuje zisky před prací. Pracující vytvářejí hodnoty, ale nemají spravedlivý podíl na výsledcích své práce.
KSČM proto požaduje:
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
- zvýšení minimální mzdy s cílem jejího postupného přiblížení k úrovni minimální důstojné mzdy,
- pravidelný růst mezd v návaznosti na inflaci a produktivitu práce,
- zásadní řešení dostupnosti bydlení včetně regulace nájmů a výstavby veřejných bytů,
- posílení práv zaměstnanců a odborů.
Zdroje pro tato opatření KSČM vidí v:
- progresivním zdanění vysokých příjmů,
- vyšším zdanění velkých firem, bank a energetických společností,
- omezení odlivu zisků do zahraničí,
- důsledném potírání daňových úniků a rušení neefektivních daňových výjimek.
KSČM si je vědoma své současné neparlamentní pozice. O to důsledněji bude prosazovat zájmy pracujících prostřednictvím veřejného tlaku, spolupráce s odbory a aktivit na všech úrovních politiky. Práce musí garantovat důstojný život. KSČM bude usilovat o to, aby se toto základní pravidlo stalo realitou pro většinu společnosti.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku