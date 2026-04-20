KSČM: Práce za důstojnou mzdu, ne za přežívání

20.04.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Většina pracujících v České republice dnes nedosahuje na příjem, který by jim zajistil důstojný život.

Foto: KSČM
Popisek: KSČM - logo

Podle aktuálních dat činí minimální důstojná mzda 48 459 Kč hrubého měsíčně, v Praze a Brně 56 759 Kč hrubého měsíčně. Na tuto úroveň nedosáhne přibližně 63 % zaměstnanců. Zákonem stanovená minimální mzda přitom od 1. ledna 2026 činí 22 400 Kč hrubého měsíčně. Rozdíl mezi přežíváním a důstojným životem je tak v České republice stále propastný.

Hlavní příčinou jsou zejména vysoké náklady na bydlení a dlouhodobé nastavení ekonomiky, které upřednostňuje zisky před prací. Pracující vytvářejí hodnoty, ale nemají spravedlivý podíl na výsledcích své práce.

KSČM proto požaduje:

  • zvýšení minimální mzdy s cílem jejího postupného přiblížení k úrovni minimální důstojné mzdy,
  • pravidelný růst mezd v návaznosti na inflaci a produktivitu práce,
  • zásadní řešení dostupnosti bydlení včetně regulace nájmů a výstavby veřejných bytů,
  • posílení práv zaměstnanců a odborů.

Zdroje pro tato opatření KSČM vidí v:

  • progresivním zdanění vysokých příjmů,
  • vyšším zdanění velkých firem, bank a energetických společností,
  • omezení odlivu zisků do zahraničí,
  • důsledném potírání daňových úniků a rušení neefektivních daňových výjimek.

KSČM si je vědoma své současné neparlamentní pozice. O to důsledněji bude prosazovat zájmy pracujících prostřednictvím veřejného tlaku, spolupráce s odbory a aktivit na všech úrovních politiky. Práce musí garantovat důstojný život. KSČM bude usilovat o to, aby se toto základní pravidlo stalo realitou pro většinu společnosti.

Komunistická strana Čech a Moravy

  • KSČM
Napětí mezi Íránem, USA a Izraelem se v posledních dnech proměnilo v otevřený ozbrojený konflikt.