Káles (Svobodní): Tři měsíce bez odpovědi

Vedení města Chrudim déle než tři měsíce nereaguje na podnět, ačkoliv v prvním bodě jejich programového prohlášení píší o otevřené komunikaci. Je to projev arogance, neschopnosti nebo něčeho úplně jiného? Minimálně je to neslušné.

6. 4. jsem vedení města a také na vědomí všem kolegům v zastupitelstvu napsal email, v kterém jsem přišel s nápadem, jak vysílat online jednání zastupitelstva, a to prakticky bez nákladů. Den poté jsem o tom napsal i článek nazvaný „Online vysílání zastupitelstva snadno a rychle“. Popisuji v něm důvody, proč by město mělo online vysílání zavést. Jsem přesvědčen o tom, že je přece fér, co nejvíce zpřístupnit jednání, na kterém se rozhoduje o vašich penězích. Moderní technologie umožňují spoustu zlepšováků v transparentnosti, tak proč toho nevyužít.

Nicméně nastalo dlouhé čekání bez odpovědi. Proto jsem se 28. 5. na jednání zastupitelstva připomněl s tím, že mi vedení města dva měsíce neodpovídá. Dodal jsem, že má starosta k dispozici čtyři místostarosty a případně poměrně velký tým úředníků, tak nevidím důvod, proč nejsou schopni odpovědět. Zmínil to i Chrudimský deník ve svém článku. Starosta mi na to řekl, že moji připomínku považuje za vtip. Mně to teda vůbec vtipné nepřišlo. Spíše smutné.

Připomněl jsem se. Říkal jsem si, že teď už konečně odpoví. Kdepak. Je 14. 7. a dosud nikdo z vedení města nereagoval. Chápu, že nemusí stát o větší transparentnost jednání zastupitelstva. Ale bylo by slušností alespoň nějak reagovat.

Hned v prvním odstavci programového prohlášení chrudimské radniční koalice složené z SNK ED, ODS, ČSSD a KDU-ČSL (Koalice pro Chrudim) se píše:

„Budeme i nadále postupovat tak, aby rozhodování vedení města i orgánů města bylo maximálně transparentní, budeme pokračovat v otevřené komunikaci s občany města s využitím všech dostupných informačních médií a technologií a budeme klást důraz na to, aby město, jím zřizované či zakládané organizace i městský úřad byly vstřícnými partnery občanů.“

„Otevřenou komunikaci s občany města“ si představuji asi trochu jinak než pánové v čele radnice. Doufám, že alespoň někteří občané města se dočkají sem tam nějaké odpovědi. A také doufám, že si teď kvůli mě radnice nepořídí nějakého dalšího, pátého, místostarostu na odpovídání na zprávy. To by mě mrzelo, ale asi bych se už vůbec nedivil.

Josef Káles,

zastupitel Chrudimi a člen Republikového výboru Svobodných

Vyšlo i na osobním blogu autora.

