Kalousek: Já se za ten názor nestydím

Vím, že se spousta lidí bude zase zlobit, ale já se za ten názor nestydím: Hřiště, kde z 200 hráčů jen 15 z nich by rádo ukončilo naše členství v EU a v NATO a naši pomoc Ukrajině, nabízí i jiné varianty, než posílit těch 15 hlasů jejich vládní účastí. Nabízí i varianty, jak je marginalizovat.
Pokud tedy šlo opravdu o všechno, o Česko, o demokracii, a ne jen o ta křesla.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
autor: PV