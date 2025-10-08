Kalousek: Já se za ten názor nestydím

08.10.2025 14:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhům na ukončení členství v EU a NATO a pomoci Ukrajině

Kalousek: Já se za ten názor nestydím
Foto: Interview ČT24
Popisek: Miroslav Kalousek

Vím, že se spousta lidí bude zase zlobit, ale já se za ten názor nestydím: Hřiště, kde z 200 hráčů jen 15 z nich by rádo ukončilo naše členství v EU a v NATO a naši pomoc Ukrajině, nabízí i jiné varianty, než posílit těch 15 hlasů jejich vládní účastí. Nabízí i varianty, jak je marginalizovat.

Pokud tedy šlo opravdu o všechno, o Česko, o demokracii, a ne jen o ta křesla.

Ing. Miroslav Kalousek

Článek obsahuje štítky

EU , Kalousek , NATO , Ukrajina , vláda

autor: PV

