Stávka u Strakovky: Už se směje i Kalousek

05.06.2026 20:25 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Před Úřadem vlády dnes probíhala stávka části zaměstnanců, kteří se rozhodli vyjádřit svůj nesouhlas s přesunem agend na ministerstva. Stávce vyjádřila podporu iniciativa Milion chvilek pro demokracii i někteří opoziční politici včetně bývalého premiéra Petra Fialy a předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla. S pichlavou poznámkou se pak připojil Miroslav Kalousek, který upozornil na nízkou efektivitu práce ve veřejném sektoru.

Stávka u Strakovky: Už se směje i Kalousek
Foto: Interview ČT24
Popisek: Miroslav Kalousek

Na Úřadu vlády ČR se dnes konala stávka části jeho zaměstnanců. Do stávky se zapojilo 60 zaměstnankyň a zaměstnanců, kteří nesouhlasí s plánem přesunout některé agendy z Úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Zaměstnanci se obávají, že přesun agend závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů na ministerstva může vést k oslabení těchto oblastí.

Iniciativa Milion chvilek pro demokracii o stávce píše coby o „mimořádné události v historii ČR“ a rovněž kritizuje premiéra Andreje Babiše za to, že chce agendy přesunout bez dostatečné diskuze.

„Babišův kabinet jedná tak, že odcházejí expertní kapacity státu a ti, co neodcházejí, stávkují,“ popisuje situaci Milion chvilek.

„Jak dlouho bude vláda Andreje Babiše prosazovat na sílu svou vůli bez jakékoliv diskuze? Až bude stávkovat polovina republiky?“ nechápe Milion chvilek a proti „snaze zničit a ovládnout demokratické instituce“ svolává demonstraci na neděli 21. června.

„Pane Babiši, nemůžete si prostě jen tak dělat, co chcete. Bez promýšlení dopadů, bez zájmu o názory odborníků. Pokud v tom budete pokračovat, riskujete, že pro tenhle stát nebude chtít dělat skoro nikdo,“ vzkazuje iniciativa Mikuláše Mináře premiérovi.

I bývalý premiér Petr Fiala (ODS) na sociální síti X uvedl, že stávku na Úřadu vlády považuje za ostudu Andreje Babiše. „Neuvěřitelné,“ komentoval Fiala.

Ještě před jejím začátkem vyjádřil stávce zaměstnanců Úřadu vlády podporu předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Kriticky se vyjádřil i vůči vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha, kterou označil za „nikým nejmenovanou vicepremiérku“.

Podle předsedy TOP 09 chce Babiš spolu s Tünde Barthou „zničit řešení lidskoprávní agendy a umlčet hlasy těch, kteří se bránit třeba nemohou“.

„Stud, to ti dva vůbec neznají. Na co šáhnou, to rozvrátí,“ napsal na síti X.

Oproti tomu bývalý ministr financí Miroslav Kalousek ke stávce připojil posměšnou poznámku. Zpochybnil, jak moc jsou někteří úředníci na Úřadě vlády skutečně potřeba a kritizoval efektivitu práce ve veřejném sektoru.

„Jednodenní stávka je na vládním úřadě uvážlivý časový limit. Při delším stávkování už by hrozilo, že by se u řady pracovních pozic ukázalo, že nikomu nechybí,“ uvedl Kalousek a v následujícím komentáři dodal, že efektivita práce na vládních úřadech je ve srovnání se soukromým sektorem „žalostná“. Podotkl také, že jde dle jeho názoru o vinu řízení, nikoliv samotných zaměstnanců.

K tomu na X upozornil, že v roce 2021 na Úřadu vlády pracovalo přibližně 240 zaměstnanců a v roce 2025 už tomu bylo 540. „S tím já mohl těžko něco udělat, mohlo se mi to jen nelíbit. Zda Babišovi více nahrává tohle absurdní nabobtnání, nebo jeho kritika, to už si posuďte sám,“ vzkázal Kalousek.

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agendy , Babiš , Fiala , Havel , Kalousek , stávka , Úřad vlády , Milion chvilek , Bartha

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