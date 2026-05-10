Nejdřív musíte ty díry v neckách ucpat, rozohnil se Kalousek

10.05.2026 17:30 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ve druhé hodině Nedělní debaty ČT se sešli bývalí ministři financí Ivan Pilip, Ivan Pilný a Miroslav Kalousek. Všichni tři se shodli, že nadcházející časy nebudou právě nejjednodušší.

Nejdřív musíte ty díry v neckách ucpat, rozohnil se Kalousek
Foto: Interview ČT24
Popisek: Miroslav Kalousek

Před kamerami České televize se sešli tři bývalí ministři financí. Ivan Pilný, jenž býval ministrem financí za hnutí ANO ve vládě Bohuslava Sobotky, Miroslav Kalousek coby ministr financí za TOP 09 ve vládě Petra Nečase a Ivan Pilip, člen vlád v době, kdy premiérem býval Václav Klaus.

Ve druhé hodině Nedělní debaty ČT se sešli bývalí ministři financí Ivan Pilip, Ivan Pilný a Miroslav Kalousek. 

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 11400 lidí

Kalousek hned na úvod kritizoval znovuzavedení EET. Elektronickou evidenci tržeb prý nepovažuje za spravedlivý nástroj. A argumentoval, že některé platby EET přece jen nepokryje.

„Všichni asi znají tu větu ‚Šéfe, s fakturou, nebo bez?‘ A tam to nezkontrolujete. … To kontrolovat nemůžete. A toto je diskriminační. Mně se to nelíbí,“ pravil Kalousek.

Pilný oponoval, že EET narovnalo podnikatelské prostředí a bylo naopak chybou ho rušit.

Kalousek tady uznal, že EET může přinést jednotky miliard, ale připomínal, že za covidu sama Babišova vláda EET pozastavovala. Tím podle Kalouska dokázala, že nejde o nijak efektivní nástroj.

Jedním dechem dodal, že by považoval za mnohem lepší zlepšit hospodaření státu. Ať už hledáním úspor, nebo zvyšováním daní. Ani jedno opatření však není populární, stávajícím politikům se nechce udělat ani jedno, ani druhé, a proto české dluhy nadále rostou. Tak to vidí Miroslav Kalousek. 

I podle Pilného se bude situace nadále zhoršovat.

„Nepřijdou-li zásadní reformy a zásadní revize, které budou nepopulární. A kosmetické úpravy fakt nestačí,“ konstatoval Pilný.

Ivan Pilip divákům připomínal, že zadlužení Česka je v porovnání kupříkladu s Francií podstatně menší, ale tempo zadlužování České republiky je podle něj alarmující.

„V tomto okamžiku žádná vláda nesestaví rozpočet s deficitem, který by byl pod 300 miliard. To nejde. Vaší prioritou musí být dodržet ty mandatorní výdaje, které jste si sám stanovil,“ upozorňoval Pilný.

„I ti politici současné vlády věděli, jak ta současná situace bude vypadat,“ zaznělo ve studiu s tím, že se podle toho mohla vláda zachovat. A hnutí ANO místo toho slíbilo v programovém prohlášení vlády snižovat daně firem o 2 procenta a některé další věci, což může být problém.

Podle Kalouska je teď opravdu důležité, co bude dál. Osobně by očekával, kdyby i tato vláda snižovala deficity.

„Tady se prudce snížily daně, což by mi vůbec nevadilo, kdyby se vedle toho prudce snížily i mandatorní výdaje. … Ale tady prudce narostly mandatorní výdaje,“ kroutil hlavou Kalousek.

Ivan Pilip upozorňoval, že Česko má poměrně vysoké zdanění práce, ale poměrně nízké majetkové daně a do tohoto by se dalo sáhnout. Vedle toho by se podle něj dalo ušetřit sloučením několika obcí do jedné. „Víte, kolik obyvatel má nejmenší obec v Česku? Šestnáct!“ pozvedal obočí Pilip.

„Nejdřív musíte ty díry v těch neckách ucpat!“ doporučoval před kamerami Kalousek.

Ivan Pilip doplnil, že na tuto vládu důsledky jejich ekonomických kroků ještě tak tvrdě nedopadnou, ale pokud někdo bude v opravdu velikých problémech, bude to další kabinet.

Psali jsme:

To si mohl Pavel odpustit. Děláte z něj loutku! Řev kvůli Hradu
Je jasné, o co Vystrčilovi šlo. Paroubka rozčílil senátní výlet do Říma
Sachs: Nadvláda USA končí, elity riskují katastrofu
Štefec: Plán na „ukrajinizaci“ Ruska. Jenže Trump odmítl riskovat jaderné zničení USA

 

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/17560641670-nedelni-debata/

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

ČT , ekonomika , Kalousek , Pilip , Pilný , rozpočet , mandatorní výdaje , Nedělní debata ČT

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měla by podle vašeho názoru vláda Andreje Babiše více šetřit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Zbrojení Německa

Nemyslíte, že varovat dnes před německým zbrojením, což dělá vaše strana, není fakt na místě a mohou nás takové výroky poškodit? Ano, historická zkušenost se zbrojením Německa není dobrá, ale nemyslíte, že je dnes Německo jinde, a že je to náš největší obchodní partner, s kterým není dobré si rozház...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Když vážnost přeroste v tíhuKdyž vážnost přeroste v tíhu Když s vámi tělo promlouvá přes stav nehtůKdyž s vámi tělo promlouvá přes stav nehtů

Diskuse obsahuje 23 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Schillerová v šoku: Stanjura nevrátil státní telefon. Bál se, co tam zůstalo

18:39 Schillerová v šoku: Stanjura nevrátil státní telefon. Bál se, co tam zůstalo

Od nevráceného mobilu a tabletu až po miliardové úniky v šedé ekonomice. Ministryně financí Alena Sc…