Nejdřív musíte ty díry v neckách ucpat, rozohnil se Kalousek

Před kamerami České televize se sešli tři bývalí ministři financí. Ivan Pilný, jenž býval ministrem financí za hnutí ANO ve vládě Bohuslava Sobotky, Miroslav Kalousek coby ministr financí za TOP 09 ve vládě Petra Nečase a Ivan Pilip, člen vlád v době, kdy premiérem býval Václav Klaus.
Kalousek hned na úvod kritizoval znovuzavedení EET. Elektronickou evidenci tržeb prý nepovažuje za spravedlivý nástroj. A argumentoval, že některé platby EET přece jen nepokryje.
„Všichni asi znají tu větu ‚Šéfe, s fakturou, nebo bez?‘ A tam to nezkontrolujete. … To kontrolovat nemůžete. A toto je diskriminační. Mně se to nelíbí,“ pravil Kalousek.
Pilný oponoval, že EET narovnalo podnikatelské prostředí a bylo naopak chybou ho rušit.
Kalousek tady uznal, že EET může přinést jednotky miliard, ale připomínal, že za covidu sama Babišova vláda EET pozastavovala. Tím podle Kalouska dokázala, že nejde o nijak efektivní nástroj.
Jedním dechem dodal, že by považoval za mnohem lepší zlepšit hospodaření státu. Ať už hledáním úspor, nebo zvyšováním daní. Ani jedno opatření však není populární, stávajícím politikům se nechce udělat ani jedno, ani druhé, a proto české dluhy nadále rostou. Tak to vidí Miroslav Kalousek.
I podle Pilného se bude situace nadále zhoršovat.
„Nepřijdou-li zásadní reformy a zásadní revize, které budou nepopulární. A kosmetické úpravy fakt nestačí,“ konstatoval Pilný.
Ivan Pilip divákům připomínal, že zadlužení Česka je v porovnání kupříkladu s Francií podstatně menší, ale tempo zadlužování České republiky je podle něj alarmující.
„V tomto okamžiku žádná vláda nesestaví rozpočet s deficitem, který by byl pod 300 miliard. To nejde. Vaší prioritou musí být dodržet ty mandatorní výdaje, které jste si sám stanovil,“ upozorňoval Pilný.
„I ti politici současné vlády věděli, jak ta současná situace bude vypadat,“ zaznělo ve studiu s tím, že se podle toho mohla vláda zachovat. A hnutí ANO místo toho slíbilo v programovém prohlášení vlády snižovat daně firem o 2 procenta a některé další věci, což může být problém.
Podle Kalouska je teď opravdu důležité, co bude dál. Osobně by očekával, kdyby i tato vláda snižovala deficity.
„Tady se prudce snížily daně, což by mi vůbec nevadilo, kdyby se vedle toho prudce snížily i mandatorní výdaje. … Ale tady prudce narostly mandatorní výdaje,“ kroutil hlavou Kalousek.
Ivan Pilip upozorňoval, že Česko má poměrně vysoké zdanění práce, ale poměrně nízké majetkové daně a do tohoto by se dalo sáhnout. Vedle toho by se podle něj dalo ušetřit sloučením několika obcí do jedné. „Víte, kolik obyvatel má nejmenší obec v Česku? Šestnáct!“ pozvedal obočí Pilip.
„Nejdřív musíte ty díry v těch neckách ucpat!“ doporučoval před kamerami Kalousek.
Ivan Pilip doplnil, že na tuto vládu důsledky jejich ekonomických kroků ještě tak tvrdě nedopadnou, ale pokud někdo bude v opravdu velikých problémech, bude to další kabinet.
