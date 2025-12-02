Kalousek: Po pěti letech nás čeká “déja vu”

02.12.2025 12:12

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozpočtové odpovědnosti

Foto: Interview ČT24
Popisek: Miroslav Kalousek

V prosinci máme páté výročí, kdy ve sbírce zákonů vyšel Zák. 609/2020 Sb., ”kterým se mění některé zákony v oblasti daní a jiné zákony”. Byl drtivou porážkou dlouholetých snah o zbytečně nezadluženou budoucnost. Jeho hlavním problémem nebylo ani tak razantní a nepromyšlené snížení daní (zejména zrušení SHM při ponechání výše sazby), ale jeho přílepek, část třicátá druhá zákona, která de facto vypnula pravidla rozpočtové odpovědnosti, a umožnila tak Babišově vládě nereagovat na snížení příjmů adekvátním snížením výdajů.

Babišovo ANO, Fialova ODS a Okamurova SPD tak společně otevřely dveře budoucím astronomickým deficitům. Účet za jejich tehdejší čin přesáhl k dnešnímu dni půl bilionu korun a tvoří polovinu strukturálního problému státního rozpočtu. Přitom pro to neexistoval jediný racionální ekonomický důvod. Jediným motivem byl bezbřehý populismus všech tří stran a jejich víra, že voliče lze uplatit za jeho vlastní peníze.

Po pěti letech nás čeká “déja vu”. I dnes Bude chtít Babišovo ANO vyšší výdaje a vyšší deficit, než mu dovolují pravidla. I dnes bude chtít ta pravidla změnit, nebo obejít. Ani dnes, jako tenkrát, pro to nemá většinu. Je suverénním rozhodnutím každé strany ve sněmovně, zda chce rozšířit seznam kolaborantů rozpočtové neodpovědnosti a tu většinu poskytnout, jako to tenkrát udělaly ODS a SPD. Odpovědnosti za to ji ale nikdo nezbaví.

Ing. Miroslav Kalousek

autor: PV

ČT

