Kaňkovský (KDU-ČSL): Byl jsem přesvědčen, že systém e-receptů 2. ledna zkolabuje

Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte mi pár poznámek k projednávané novele zákona o léčivech, konkrétně k té vlastně přidané problematice elektronické preskripce léků, tedy k e-receptům. Za prvé bych se zde chtěl veřejně přiznat k tomu, že jsem byl přesvědčen, že systém e-receptů 2. ledna zkolabuje. Přiznávám se, že jsem rád, že k tomu nedošlo, že systém nezkolaboval a že systém alespoň v té části, ve které je využíván, funguje.

Otázkou ale zůstává, jak velké procento lékařů v tuto chvíli skutečně e-recepty vystavuje, a zde bych rád poprosil pana ministra v diskusi, jestli by nám mohl říct aktuální informaci, jaké procento receptů je v tuto chvíli vystavováno v elektronické podobě a kolik procent je ještě stále vystavováno v písemné formě. Každopádně lze očekávat, že skutečné otestování, nebo plné otestování systému přijde až ve chvíli, kdy bude realizováno více než 90 % receptů elektronicky. Až tehdy dojde ke skutečnému prověření jak komunikace s centrálním úložištěm, tak při vydávání léčivých přípravků v lékárnách.

Je třeba ale ukázat i na další rizika a problémy, které se již během krátkého fungování povinné e-preskripce ukázaly. Za sebe věřím, že mnohé praktické nedostatky se podaří v reálném, a to nedlouhém čase odstranit. U jiných si ale troufám tvrdit, že to tak jednoduché nebude. A stále platí zásadní připomínka k povinné e-preskripci, a tou je absence nadstavbových částí, zejména lékového záznamu a jeho zpřístupnění všem lékařům, případně dalších nadstaveb, bez nichž je projekt e-preskripce pouhou hrou na vojáky, bohužel za více než 300 milionů.

Namátkou bez hodnocení závažnosti zmíním pár potíží z praxe, spíše pro vaši představu. Já osobně elektronizaci ve zdravotnictví podporuji, a to tehdy, pokud zlepšuje péči o pacienty a zjednodušuje práci zdravotníků. Z tohoto důvodu ani nepatřím k odpůrcům elektronického receptu. Vadí mi ale, že v tuto chvíli je jeho smysl pramalý. Avšak já osobně, stejně jako mnoho dalších lékařů jsem se při snaze zprovoznit si elektronický recept setkal s problémy, které způsobily, že svůj první e-recept jsem realizoval až toto pondělí, tedy 15. ledna tohoto roku. Při sebelepší vůli jsem tedy celé dva týdny nebyl schopen povinný e-recept předepsat. A to v situaci, kdy jsem v naší nemocnici už v září 2017 si vyřídil kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Následovalo vyřízení přístupu do centrálního úložiště. Naše nemocnice poté realizovala žádost o přístup zdravotnického zařízení do centrálního úložiště, a všechny tyto kroky proběhly relativně bez potíží.

Problém nastal ve chvíli, kdy jsem v prosinci 2017 chtěl na IT oddělení udělat poslední krok, tedy nastavit přístup do centrálního úložiště a vystavit první e-recept. Tehdy se ukázalo, že heslo zaslané ze SÚKLu v písemné podobě bylo u jednoho znaku nečitelné. Řeknete si - banální problém. Jenže jak z něho! Okamžitě jsme kontaktovali SÚKL, tedy jeho telefonickou linku, na které při opakovaných pokusech nikdo nereagoval, proto jsem kontaktoval, respektive naše IT pracovníky SÚKL e-mailem. Odezva přišla za více než 14 dní.

Schválně mluvím o své osobní zkušenosti, přičemž však nějaký problém zaznamenala celá řada lékařů, zdravotnických zařízení i mnoho lékáren. Ano, ve většině případů šlo o technické potíže, ale nesmíme si nalhávat, že neexistují. Z reakcí lékařů jak z nemocnic, tak z privátní sféry je zřejmé, že komunikace s centrálním úložištěm vykazuje výpadky. Problémy jsou při chybném zadání některých údajů. Velkým problémem je pak zpomalení chodu ambulancí i chodu výdaje léčivých přípravků v lékárnách. I zde je možné tyto problémy zčásti považovat za porodní bolesti tohoto projektu. Bohužel například zpomalení chodu ambulancí či výdeje léků se obávám, že úplně nikoliv.

Závažným problémem jsou pak situace, kdy lékař pracuje ve více zdravotnických zařízení a musí používat elektronický podpis a přenášet svůj bezpečnostní certifikát na jiné pracoviště. Zde existuje celá řada rizik jak pro samotného lékaře, tak pro hostitelské zdravotnické zařízení. Ani tato problematika dosud není systémově vyřešena.

Z uvedených příkladů je patrné, že Česká republika zatím není komplexně připravena na povinnou e-preskripci, přičemž věřím, že technické potíže, které jsem označil za porodní bolesti, se během pár měsíců podaří odstranit. U všech ostatních zmíněných problémů už takový optimista nejsem. Vítám proto aktivitu pana ministra Vojtěcha, který operativně řeší alespoň situaci v roce 2018 zmrazením sankčních opatření. Je ale třeba si přiznat, že jde opravdu pouze o operativní řešení, které navíc z hlediska legislativního může být hodnoceno jako nebezpečný precedens. Dovoluji si proto apelovat na pana ministra, aby skutečně napnul veškeré síly k tomu, aby legislativní změny, ale i technická příprava nutná k realizaci lékového záznamu a všeobecného přístupu lékařů k němu, jakož i odstranění technických potíží se skutečně do konce roku 2018 stihly. Jinak se na konci roku 2018 dostaneme do podobné situace, v jaké jsme se ocitli na konci roku minulého.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nacher (ANO): Šiřitel reklamy nemá vůbec šanci dostát své povinnosti Chovanec (ČSSD): Nemáme ambici se oženit s hnutím ANO Senátor Valenta: Ať se třeba Brusel postaví na hlavu Bělobrádek (KDU-ČSL): Některé africké země ani nemají zájem o návrat nelegálních migrantů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV