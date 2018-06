Kaňkovský (KDU-ČSL): Menší obce bojují s byrokracií, inkluzí, dopravou i nedostupností lékařů

Prvním zastavením byla obec Radňovice, kde poslanci Kaňkovskému starosta Josef Dvořák představil projekty a plány výstavby nové budovy obecního úřadu. „V nové budově, která bude stát naproti základní škole, najde zázemí také místní knihovna, přibude počítačová a další učebny, zasedací místnost a další. Budou zde vybudovány také malometrážní byty pro seniory,“ představil záměr starosta Dvořák.

Milé přijetí čekalo Víta Kaňkovského v tamní malotřídce, kde si za doprovodu ředitelky Ivy Jinkové prohlédl prostory ZŠ a MŠ. Ředitelka vyjádřila obavy v souvislosti s inkluzí. „Určitě je třeba přistoupit k věcné i finanční revizi inkluze, což je velký úkol pro ministerstvo školství,“ je přesvědčen Kaňkovský, který je též názoru, že úskalím jsou v případě začleňování žáků přeplněné třídy, nedostatek asistentů a metodické podpory.

V novoměstské nemocnici poslanec hovořil s ředitelkou Evou Palečkovou především o personálních a finančních otázkách nemocnice. Ředitelka ho také seznámila s rekonstrukcemi objektů, které nemocnici čekají v nadcházejících letech.

Další zastávkou byla Nová Ves u Nového Města na Moravě. Starostka Helena Tučková mimo jiné upozornila na někdy až nesmyslnou administrativu při žádání o dotace. „Byrokracie prostoupila všemi obory. Rozumím rozhořčení paní starostky, protože jí a její kolegy nadměrná administrativa neúměrně zatěžuje, a hlavně okrádá o drahocenný čas, který by mohli věnovat práci pro své občany a obec,“ míní Kaňkovský, který sám coby lékař pociťuje zvýšenou administrativní zátěž. V Nové Vsi si ještě prohlédl obecní kapličku a přijal pozvání na její svěcení (29. července).

Chybí lékař

Dopolední program Vít Kaňkovský uzavřel v obci Dlouhé, kde jej přivítal dlouholetý starosta Pavel Tulis, který si pochvaluje sousedskou pospolitost: „Pokud v obci něco budujeme, pokaždé přiloží ruku k dílu obyvatelé vesnice“. Svépomocí například přestavěli chátrající budovy na kulturní centrum obce. „Soudržnost spoluobčanů je vždy velkou devizou. Nejen pro rozkvět obce, ale také pro uchovávání tradic a jejich předávání,“ vidí klady i Kaňkovský.

Velkým tématem, které řeší nejen Dlouhé, je dopravní obslužnost a rušení autobusových spojů ze strany kraje či změny jízdního řádu v neprospěch cestujících. „Takovéto změny leckdy bohužel vedou pouze k tomu, že lidé přestávají využívat linkové autobusy a raději jezdí autem,“ není nadšen ze současného trendu útlumu hromadné dopravy Kaňkovský.

Odpolední program začal návštěvou Radostína nad Oslavou. Tam poslance přivítali starosta Antonín Váša a místostarosta Josef Fabík. Debatovali nad otázkou integrace dětí s postižením do MŠ i o nedostupnosti lékařské péče, která obec nyní velmi sužuje. „Nyní akutně hledáme praktického lékaře, protože v současnosti v obci nepracuje lékař na plný úvazek. Situace začíná být neúnosná,“ shrnul jeden z hlavních obecních problémů starosta Váša.

Poslední zastávkou poslaneckého dne byla obec Pavlov, kterou už 20 let vede starosta Antonín Havlíček. V obci s třemi sty obyvateli je stále v provozu samoobsluha a starosta ji chce zachovat i dál. „Už kvůli starším a méně mobilním obyvatelům, kteří nemají možnost jezdit do města, chceme obchod udržet,“ komentoval situaci Havlíček. Jeho snahu ocenil poslanec Kaňkovský: „Vedle dostupnosti této služby jsou zde zachována i tři pracovní místa, což je úžasné. A v porovnání s podobně velkými obcemi, je to spíše výjimečná věc.“

