Kavij (KSČM): Asociální kurz mafiánské ODS po volebním kongresu nemění

Zato děkovačka delegátů volebního kongresu končícímu předsedovi ODS připomínala atmosféru z dob normalizace!
Slušňáka Fialu, který umně zametl pod koberec všechny aféry a neduhy končící vlády, kampeličku, dozimetr, bitcoiny, rekordní zadlužení ČR, okradení seniorů na úkor ukrajinských oligarchů a majitelů zlatých záchodů, „vyvedené“ finance na Ukrajinu na zbrojení, vystřídal další slušňák, Martin Kupka.
Klon profesora Nutely Martin Kupka má díky dosavadní dlouhodobé servilnosti ke svému končícímu šéfovi všechny předpoklady „dokončit“ vše, co již nestihl jeho vzor. Nový šéf strany kmotrů, mafiánů a strak je zárukou pokračování asociální ožebračující politiky vůči občanům vlastní země!
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
