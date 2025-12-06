Kavij (KSČM): Budoucí premiér Andrej Babiš vyvolal u opozičních poslanců zděšení

Tak například podle rusofoba TOP 09 Marka Ženíška prý neznáme detaily a Babišův zájem na prosperitě Agrofertu zůstává.
Občané spíše očekávají, zda nám dosluhující premiér v demisi Petr Fiala konečně oznámí, kolik peněz zmizelo v černé díře Ukrajiny, které dnes chybí v rozkradené státní kase, kolik jeho vláda prošustrovala vojenského a dalšího materiálu!
Dodnes také nevíme, jaká finanční suma se vyprala v rámci legendární muniční iniciativy na nákup dělostřelecké munice, podobné otazníky pochybností zůstávají u sbírky na drony, kterou se pyšní generál Řehka s hercem Vetchým, a u dalších aktivit válečných štváčů.
Zatímco kampelička a bitcoiny Fialovy vlády jsou dodnes ututlány, Andrej Babiš prezidentův požadavek na jeho jmenování premiérem splnil.
Nastává čas na provedení řádného a důsledného auditu veřejných financí.
