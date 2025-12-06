Kavij (KSČM): Budoucí premiér Andrej Babiš vyvolal u opozičních poslanců zděšení

07.12.2025 6:03 | Monitoring

Poslanci proukrajinských opozičních stran současného složení Poslanecké sněmovny včetně profesora Nutely jsou doslova vykolejeni, kterak se budoucí premiér Andrej Babiš státnicky vyrovnal se svým střetem zájmů coby majitel Agrofertu.

Kavij (KSČM): Budoucí premiér Andrej Babiš vyvolal u opozičních poslanců zděšení
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Tak například podle rusofoba TOP 09 Marka Ženíška prý neznáme detaily a Babišův zájem na prosperitě Agrofertu zůstává.

Občané spíše očekávají, zda nám dosluhující premiér v demisi Petr Fiala konečně oznámí, kolik peněz zmizelo v černé díře Ukrajiny, které dnes chybí v rozkradené státní kase, kolik jeho vláda prošustrovala vojenského a dalšího materiálu!

Dodnes také nevíme, jaká finanční suma se vyprala v rámci legendární muniční iniciativy na nákup dělostřelecké munice, podobné otazníky pochybností zůstávají u sbírky na drony, kterou se pyšní generál Řehka s hercem Vetchým, a u dalších aktivit válečných štváčů.

Zatímco kampelička a bitcoiny Fialovy vlády jsou dodnes ututlány, Andrej Babiš prezidentův požadavek na jeho jmenování premiérem splnil.

Nastává čas na provedení řádného a důsledného auditu veřejných financí.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
autor: PV

Kdo povládne

Od úterý budeme mít nového premiéra, podle všeho ale vládu ne a kdo ví, kdy vláda bude. To budeme jako bez vlády? Nebo bude nový premiér mít pod sebou končící ministry v demisi, kteří jsou ale úplně z jiného politického tábora? Děkuji za odpověď.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

