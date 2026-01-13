Kavij (KSČM): ODS chystá pro Zbyňka Stanjuru trafiku za dvě mega

14.01.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Modré straky chystají trafiku za přibližně dvě mega pro nejhoršího ministra financí v historii novodobé České republiky.

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Trafiku pro exposlance Zbyňka Stanjuru, který dle Marka Bendy je nominantem ODS do správní rady VZP. Malé připomenutí jeho úspěchů. Zbyněk Stanjura coby opavský primátor neměl problém, aby platil z městské pokladny firmu své manželky, a v pozici exministra financí dokázal za čtyři roky zadlužit ČR částkou kolem 1,2 bilionu korun.

Nyní za jeho vládní zásluhy v pozici nejvěrnějšího podporovatele Petra Fialy a bezmezné finanční podpory Ukrajiny je pro něj připravena malá finanční pozornost. Působení ve správní radě VZP je honorováno roční částkou, pohybující se kolem 600 tisíc korun, což může potvrdit i kontroverzní pravicová legenda Miroslav Kalousek, který si za necelé čtyři roky působení ve správní radě přišel na finanční částku 1 966 429 korun.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Psali jsme:

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

