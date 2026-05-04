Kavij (KSČM): Plzeň, další místo konání protestních akcí proti sjezdu SDL v Brně

05.05.2026 4:31
autor: PV

Plzeň je dalším z měst, ve kterém se z důvodu nesouhlasu proti konání sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně uskuteční 16. května od 15 hodin na Mírovém náměstí protestní shromáždění občanů.

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Plzeň, další místo konání protestních akcí proti sjezdu SDL v Brně.

Připravované plzeňské shromáždění na kterém vystoupí známé osobnosti z řad vlastenecké scény a pro účastníky je připraveno v programu nejedno překvapení, má za cíl odmítnout pokusy zpochybňovat poválečné právní uspořádání včetně obsahu Benešových dekretů a dalších zákonů, které byly přímým důsledkem války, okupace a zločinů nacistického režimu a jsou součástí mezinárodně uznaného výsledku druhé světové války, nepodléhající jakékoliv revizi. Odmítnout politické, právní a majetkové nároky, které by z těchto aktivit mohly být odvozovány.

Pro účastníky protestního shromáždění je připraveno k vyzvednutí vydání speciální přílohy Inovace Republiky k připomenutí česko-německých vztahů v období 1938-1948, k podpisu bude připraven Otevřený dopis občanů České republiky (ZDE).

Přestože bavorská vláda vyčlenila na sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně částku v přepočtu asi 21 milionu Kč a na jeho iniciování včetně organizačního a finančního zajištění se i z české strany podíleli mnozí „vítači“, ke kterým patří Petr Pithart, Milan Uhde, Pavel Bělobrádek, Tomáš Halík, Mikuláš Kroupa, Josef Mlejnek, Pavel Rychetský, Bolek Polívka, Matěj Hollan a samozřejmě expremiér Petr Fiala, osobnosti, které svým „kolaborantstvím“ plivly na hroby statisíců obětí německých perzekucí, vraždění a mučení, vzkaz občanů ČR pořadatelům a účastníkům sudetoněmeckých dnů v Brně zní jednoznačně. Nejezděte do Brna. Nejste vítáni.

