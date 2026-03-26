Kavij (KSČM): Sjezd Suteťáků v Brně je proti zájmům ČR

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Sjezd Suteťáků v Brně je proti zájmům ČR
V nich se sdružení sudetoněmeckého landsmanšaftu zasazuje o překonání zvrácenosti vyhnání a o zhojení této křivdy na základě spravedlivého vyrovnání, vytvářející tak podhoubí pro konání svého květnového čtyřdenního sjezdu v Brně.
Ve skutečnosti nejde o žádné zvrácenosti, nýbrž o největší, drzé a neomluvitelné útoky na Postupimské dohody a Benešovy dekrety, snahu o jejich prolomení, mající podporu nejen u Hradního agenta Pávka, značné části lidoveckých kolaborantů, expremiéra Petra Fialy a jeho kumpánů z řad ODS.
Konání sjezdu Suteťáků v Brně je proti zájmům ČR, je tak důvodem k ukončení nečinnosti naší vlády, nereagující na tuto připravovanou provokační akci.
Pane premiére, pokud skutečně chcete prosazovat české zájmy, vezměte si příklad ze Slovenska! Sjezd SL v Brně je proti zájmům ČR, který je nutno zakázat. Nebo svou nečinností raději přispějete k eskalaci vzájemných vztahů, které lze ve dnech konání sudetoněmeckého sjezdu očekávat?
Mgr. Miroslav Kavij
