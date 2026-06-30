Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Summit NATO v Ankaře – místo pro mega tunel a korupci
Summit NATO v Ankaře bude rájem pro zbrojaře, na kterém má dojít mimo jiné ke schválení další finanční částky ve výši 70 miliard dolarů ročně pro válečnou podporu Ukrajiny. Oficiálně nazýváno půjčky, ve skutečnosti daru, což v přepočtu představuje částku 1,75 bilionu korun. Pro srovnání, státní rozpočet ČR v letošním roce počítá s příjmy 2,1 bilionu a výdaji 2,4 bilionu.
Petr Pavel nyní na základě předběžného rozhodnutí Ústavního soudu, majícího charakter 3. parlamentní komory, tak nekope v otázce účastí na uvedeném summitu za sebe, jak je mediálně prezentováno, ale za pětatřicetičlennou „hradní zbrojařskou delegaci“, která má být dvojnásobně početná v porovnání s delegací vládní.
Ankara tak žije v očekávání podpisu a schválení dalšího tunelu a korupce. Zatímco státní dluh ČR se nadále navyšuje a občané si dál utahují opasky, zbrojaři se mohou těšit na další astronomické zisky včetně vratek od ukrajinských partnerů.
Mgr. Miroslav Kavij
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