Kavij (KSČM): Summit NATO - místo pro megatunel a korupci

01.07.2026 4:31 | Profily PL
autor: PV

Nebyly to Česká televize a média, ale slovenský premiér Robert Fico, díky kterému se česká veřejnost to nejpodstatnější o summitu NATO v Ankaře už dozvěděla.

Kavij (KSČM): Summit NATO - místo pro megatunel a korupci
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Summit NATO v Ankaře – místo pro mega tunel a korupci

Summit NATO v Ankaře bude rájem pro zbrojaře, na kterém má dojít mimo jiné ke schválení další finanční částky ve výši 70 miliard dolarů ročně pro válečnou podporu Ukrajiny. Oficiálně nazýváno půjčky, ve skutečnosti daru, což v přepočtu představuje částku 1,75 bilionu korun. Pro srovnání, státní rozpočet ČR v letošním roce počítá s příjmy 2,1 bilionu a výdaji 2,4 bilionu.

Petr Pavel nyní na základě předběžného rozhodnutí Ústavního soudu, majícího charakter 3. parlamentní komory, tak nekope v otázce účastí na uvedeném summitu za sebe, jak je mediálně prezentováno, ale za pětatřicetičlennou „hradní zbrojařskou delegaci“, která má být dvojnásobně početná v porovnání s delegací vládní.

Ankara tak žije v očekávání podpisu a schválení dalšího tunelu a korupce. Zatímco státní dluh ČR se nadále navyšuje a občané si dál utahují opasky, zbrojaři se mohou těšit na další astronomické zisky včetně vratek od ukrajinských partnerů.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
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KSČM , NATO , summit , Kavij

Ing. Jana Krutáková byl položen dotaz

Kdy už ponese vládní představitel odpovědnost za svá slova a činy?

Ptáte se vy a já mám odpověď - pravděpodobně až po volbách, což se ukazuje, že mnohdy může trvat. Můj dotaz tedy je, jestli není na čase schválit přímou odvolatelnost politiků voliči? Mě přijde, že těch důvodů, kdy by to bylo třeba je čím dál víc a bylo to i za vaší vlády. Třeba kauza kolem bitcoinů...

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