Kavij (KSČM): Toho večera byl Petr Pavel zcela klidný

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Toho večera byl Petr Pavel zcela klidný.
Mohl se totiž zcela spolehnout na šéfa ÚS Josefa Baxu, který v době svého nerozvážného mládí podobnému Petru Pavlovi, vědom si důležitosti svého správného kroku brzkého vstupu do KSČ, v současné vrcholné fázi demokracie dokáže zúročit své mimořádné chameleonské vlastnosti a očekávaný verdikt vydá nejdéle do 24 hodin od podání stížnosti.
Josef Baxa, podporovatel demonstrace Milionu chvilek hloubící příkopy ve společnosti v duchu šlépějí Otakara Foltýna nezklamal. Strhnul na svou stranu všechny další dosazené prezidentem členy Ústavního soudu a Pepa Pavel mohl vítězoslavně prohlásit. „Ústavní soud všechny mé návrhy sepsány přesně dle požadavků lobbisty Koláře přijal“.
Ministru Macinkovi tak poté nezbylo nic jiného, než oznámit, že soudruh prezident do Ankary poletí, leč bez účasti na slavnostní večeři. Zda letenka bude automaticky zajištěna také pro paní z Hradu se 100 tisícovou měsíční gáží z peněz daňových poplatníků chodící se taktéž rozptýlit na Minářovy kabarety na Letné nepadla ani zmínka. Stejně tak, zda zajistí i zpáteční letenku.
Svou ohebnou páteř prokázal Petr Pavel v minulosti mnohokrát, zcela jistě nebude pro něj žádný problém podkuřovat americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který byl pro něj ještě donedávna odpudivou bytostí, které by nepodal ruku.
Petr Pavel dokázal, že slogan „Vraťme Česku řád a klid“ plní do puntíku a jeho téměř 98 % podpora občanů je oprávněná. Dal tak ke zvážení, že jeho končící mandát prezidenta v roce 2028 by mohl jeho kamarád z pozice šéfa Ústavního soudu Josef Baxa automaticky prodloužit a ušetřené finanční prostředky za volební kampaň tak úměrně rozdělit mezi svou milovaně oddanou manželku a na další podporu Ukrajiny.
Mgr. Miroslav Kavij
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku