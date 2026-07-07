Kavij (KSČM): Zbrojaři se dočkali, summit NATO v Ankaře je zde

07.07.2026 15:01 | Profily PL
autor: PV

Summit NATO v Ankaře je zde a váleční štváči spojeni pupeční šňůrou se zbrojařským průmyslem mají svůj další velký svátek.

Kavij (KSČM): Zbrojaři se dočkali, summit NATO v Ankaře je zde
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Zbrojaři se dočkali, summit NATO v Ankaře je zde.

Životy normálních lidí jsou jim ukradeny, neboť k podpisu mají připravené další mega zbrojařské kontrakty. V žádném případě na dostaveníčku zbrojařů neuslyšíme slova významově podobná slovu mír. Naopak.  

Letošní setkání lídrů agresivního vojenského paktu NATO máme vnímat jako „kontrolní“.„Spojenci budou jednak vykazovat pokrok, který udělali od předchozího summitu v Haagu ohledně vojenských výdajů. A zároveň zde budou prezentovat, jak hodlají postupně navyšovat výdaje na obranu až do roku 2035,“ jak zmiňuje bývalý diplomat Jiří Šedivý, který ještě donedávna působil jako vrchní ředitel jedné ze sekcí ministerstva obrany.

Prostě, pokud bude i nadále pokračovat útočný pakt NATO, budoucnost západního světa zůstane ve znamení zbrojení, válek a vyhlazování dalších národů.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

KSČM , Kavij

Dobrý den, mám dotaz, proč je pro vás cesta na summit tak důležitá?

Vždyť ať tam vyjednáte cokoliv, bez souhlasu vlády to bude stejně k ničemu. A proč tak trváte na tom, že musíte být v čele? Já nemám nic proti tomu abyste tam jel, i s tím souhlasím, ale přijde mi, že už to také tlačíte zbytečně až moc na sílu a nevím, zda to je k něčemu a čemu dobré. Jana

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Česká republika musí hájit své zájmy

2:05 Vích (SPD): Česká republika musí hájit své zájmy

Ve dnech 7. a 8. července 2026 se v turecké Ankaře uskuteční summit NATO. Půjde o jedno z nejdůležit…