Kavij (KSČM): Zbrojaři se dočkali, summit NATO v Ankaře je zde

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Zbrojaři se dočkali, summit NATO v Ankaře je zde.
Životy normálních lidí jsou jim ukradeny, neboť k podpisu mají připravené další mega zbrojařské kontrakty. V žádném případě na dostaveníčku zbrojařů neuslyšíme slova významově podobná slovu mír. Naopak.
Letošní setkání lídrů agresivního vojenského paktu NATO máme vnímat jako „kontrolní“.„Spojenci budou jednak vykazovat pokrok, který udělali od předchozího summitu v Haagu ohledně vojenských výdajů. A zároveň zde budou prezentovat, jak hodlají postupně navyšovat výdaje na obranu až do roku 2035,“ jak zmiňuje bývalý diplomat Jiří Šedivý, který ještě donedávna působil jako vrchní ředitel jedné ze sekcí ministerstva obrany.
Prostě, pokud bude i nadále pokračovat útočný pakt NATO, budoucnost západního světa zůstane ve znamení zbrojení, válek a vyhlazování dalších národů.
Mgr. Miroslav Kavij
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