„Nepůjde to hladce.“ V Ankaře se čekají problémy, Trump je otrávený

07.07.2026 13:29 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Zdá se, že 47. prezident USA Donald Trump se na spojence v NATO opravdu zlobí. V zákulisí prý vymýšlí způsob, jak dát partnerům v Evropě najevo, že už toho má opravdu dost. Lidé z Trumpova okolí říkají, že „si vzhledem k prezidentově pochmurné náladě nemohou být jisti, zda summit proběhne hladce“. Generální tajemník NATO Mark Rutte se prý chystá oznámit, že měl Trump pravdu hned ve třech věcech.

„Nepůjde to hladce.“ V Ankaře se čekají problémy, Trump je otrávený
Foto: The White House
Popisek: Donald J. Trump, prezident USA

Summit NATO v Ankaře je za dveřmi a stávající nájemník Bílého domu Donald Trump se nijak netají tím, že je s fungováním Severoatlantické aliance nespokojen. Už v době, kdy americká a izraelská armáda podnikaly na jaře údery na Írán, prý uvažoval, jaký jasný signál evropským partnerům vyslat.

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„Co kdyby snížil počet amerických sil v Evropě o třetinu, zeptal se podle dvou lidí obeznámených s konverzací. Vyslalo by to takzvaným spojencům správný signál?“ psala o úvahách amerického prezidenta americká zpravodajská stanice CNN.

A přibližně v době, kdy Trump nadnesl svůj plán na stažení vojsk, Pentagon náhle zrušil dvě vojenské mise USA v Evropě a nařídil odstranění dalšího personálu z kontinentu. V tuto chvíli je v plánu sepsat analýzu, podle které Američané vyhodnotí, které evropské země zvýhodní, a které naopak přijdou zkrátka.

Z Trumpova okolí navíc zaznívá, že prezident v poslední době nemá dobrou náladu. Lidé z Trumpova okolí říkají, že „si vzhledem k prezidentově pochmurné náladě nemohou být jisti, zda summit proběhne hladce“.

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Generální tajemník NATO Mark Rutte se podle serveru Politico chystá partnerům v alianci sdělit, že Donald Trump má pravdu hned ve třech tématech.

„Měl pravdu, když tlačil na spojence NATO, aby zvýšili výdaje na obranu, měl pravdu, když je přiměl k modernizaci jejich armád, a měl pravdu, když zahájil válku s Íránem,“ hodlá podle serveru Politico oznámit Rutte.

„Prezident Trump v podstatě dosahuje toho, čeho se od dob Eisenhowera snažili dosáhnout američtí prezidenti, tedy vyrovnání výdajů na obranu mezi USA a Evropou,“ dodal Rutte v rozhovoru pro podcast „The Conversation with Dasha Burns“.

Situaci pravděpodobně nijak nenapomáhá ani to, že je Trump přesvědčen, že ho na summitu G7 ve Francii takřka pronásledovala italská premiérka Giorgia Meloniová a žádala ho o fotografii. Předsedkyně italské vlády to však odmítla a zdůraznila, že kvůli fotografii za Trumpem neběžela.

„Summit poskytuje Spojeným státům příležitost specifikovat, co plánují stáhnout z Evropy, a konzultovat se spojenci, jak lze zaplnit mezery ve schopnostech. Otázkou je, zda je Trumpova administrativa připravena to udělat,“ napsal Stephen Wertheim, vedoucí pracovník Carnegieho nadace pro mezinárodní mír, v nedávné diskusi o NATO. „Spojenci potřebují od Washingtonu jasno v tom, co zůstane, co odejde a kdy. A aby se tak stalo, Washington se musí rozhodnout.“

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://edition.cnn.com

https://www.politico.eu

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armáda , EU , Írán , NATO , USA , válka , zahraničí , Turecko , Trump

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Pane Šťastný, to snad nemyslíte vážně.

... a zda budou v pracovní době užívat alkohol či jiné, například omamné či návykové látky tak, aby byla jejich mysl čistá. .. představte si, že by tohle řekl vedoucí kamionové autodopravy řidičům. jsem Váš fanda a kde to jde tak za Vás dost bojuji, ale tohle je totální neobhajitelná hovadina.

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