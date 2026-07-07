„Nepůjde to hladce.“ V Ankaře se čekají problémy, Trump je otrávený

Summit NATO v Ankaře je za dveřmi a stávající nájemník Bílého domu Donald Trump se nijak netají tím, že je s fungováním Severoatlantické aliance nespokojen. Už v době, kdy americká a izraelská armáda podnikaly na jaře údery na Írán, prý uvažoval, jaký jasný signál evropským partnerům vyslat.
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A přibližně v době, kdy Trump nadnesl svůj plán na stažení vojsk, Pentagon náhle zrušil dvě vojenské mise USA v Evropě a nařídil odstranění dalšího personálu z kontinentu. V tuto chvíli je v plánu sepsat analýzu, podle které Američané vyhodnotí, které evropské země zvýhodní, a které naopak přijdou zkrátka.
Z Trumpova okolí navíc zaznívá, že prezident v poslední době nemá dobrou náladu. Lidé z Trumpova okolí říkají, že „si vzhledem k prezidentově pochmurné náladě nemohou být jisti, zda summit proběhne hladce“.
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Generální tajemník NATO Mark Rutte se podle serveru Politico chystá partnerům v alianci sdělit, že Donald Trump má pravdu hned ve třech tématech.
„Měl pravdu, když tlačil na spojence NATO, aby zvýšili výdaje na obranu, měl pravdu, když je přiměl k modernizaci jejich armád, a měl pravdu, když zahájil válku s Íránem,“ hodlá podle serveru Politico oznámit Rutte.
„Prezident Trump v podstatě dosahuje toho, čeho se od dob Eisenhowera snažili dosáhnout američtí prezidenti, tedy vyrovnání výdajů na obranu mezi USA a Evropou,“ dodal Rutte v rozhovoru pro podcast „The Conversation with Dasha Burns“.
Situaci pravděpodobně nijak nenapomáhá ani to, že je Trump přesvědčen, že ho na summitu G7 ve Francii takřka pronásledovala italská premiérka Giorgia Meloniová a žádala ho o fotografii. Předsedkyně italské vlády to však odmítla a zdůraznila, že kvůli fotografii za Trumpem neběžela.
„Summit poskytuje Spojeným státům příležitost specifikovat, co plánují stáhnout z Evropy, a konzultovat se spojenci, jak lze zaplnit mezery ve schopnostech. Otázkou je, zda je Trumpova administrativa připravena to udělat,“ napsal Stephen Wertheim, vedoucí pracovník Carnegieho nadace pro mezinárodní mír, v nedávné diskusi o NATO. „Spojenci potřebují od Washingtonu jasno v tom, co zůstane, co odejde a kdy. A aby se tak stalo, Washington se musí rozhodnout.“
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