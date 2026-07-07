Nerudová (STAN): To bude zase proruských řečí

Dnešní desítka při ranním rozbřesku ve Štrasburku. V šest ráno město ještě spí, takže patří pouze běžcům. Dnes mne čeká perný den - vyjednáváme lepší podmínky pro země střední a východní Evropy, tak aby dosáhly na více peněz ve Fondu konkurenceschopnosti. Večer končím debatou na PRIMA CNN o summitu v Ankaře. Bude tam zase komunistka Konečná. To bude proruských řečí! Někdy si říkám, proč se tam nepřestěhuje. Tak hezký týden!
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
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