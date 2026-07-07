Nerudová (STAN): To bude zase proruských řečí

07.07.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dnešnímu dni v roli europoslankyně.

Nerudová (STAN): To bude zase proruských řečí
Foto: Nova
Popisek: Danuše Nerudová

Dnešní desítka při ranním rozbřesku ve Štrasburku. V šest ráno město ještě spí, takže patří pouze běžcům. Dnes mne čeká perný den - vyjednáváme lepší podmínky pro země střední a východní Evropy, tak aby dosáhly na více peněz ve Fondu konkurenceschopnosti. Večer končím debatou na PRIMA CNN o summitu v Ankaře. Bude tam zase komunistka Konečná. To bude proruských řečí! Někdy si říkám, proč se tam nepřestěhuje. Tak hezký týden!

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
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Článek obsahuje štítky

STAN , Nerudová

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Měla by se Kateřina Konečná přestěhovat do Ruska?


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Dobrý den, mám dotaz, proč je pro vás cesta na summit tak důležitá?

Vždyť ať tam vyjednáte cokoliv, bez souhlasu vlády to bude stejně k ničemu. A proč tak trváte na tom, že musíte být v čele? Já nemám nic proti tomu abyste tam jel, i s tím souhlasím, ale přijde mi, že už to také tlačíte zbytečně až moc na sílu a nevím, zda to je k něčemu a čemu dobré. Jana

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